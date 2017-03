Oberbaldingen Anwohner wehren sich gegen Messners Bio-Betrieb

Anwohner des Wohngebiets Hörnle in Oberbaldingen befürchten Geruchsemission wegen Bio-Hof von Landwirt Michael Messner.

Oberbaldingen – Er möchte einen Bio-Schweinemast- und Schweinezuchtbetrieb auf dem Areal Blumenäcker in Oberbaldingen bauen und betreiben, damit seine eigene Existenz schaffen. Doch nachdem schon der Gemeinderat in Bad Dürrheim im Februar das Areal von Landwirt Michael Messner mit einer Veränderungssperre versehen hat, wehren sich nun auch Anwohner aus dem Oberbaldinger Wohngebiet Hörnle gegen die Pläne des 26-Jährigen.

„Nichts gegen den Bio-Hof an sich“, betont Horst Schmid, ehemaliger Vorsteher des Ortsteiles. „Aber er ist einfach zu nah.“ Schmid wohnt im Wohngebiet Hörnle. Anders als von Landwirt Messner prognostiziert, befände sich dieses sehr wohl in der Windschneise des geplanten Betriebs, sagt er. „Wir werden jetzt schon durch den Gestank belästigt, wenn Landwirte aus Baldingen, Donaueschingen und Geisingen ihre Gülle ausfahren.“ Derzeit sei dies an drei, vier Tagen im Jahr der Fall. „Dann können wir nicht lüften, nicht auf die Terrasse“, sagt Schmid. Sobald der Hof von Michael Messner in Betrieb gehe, sei die Geruchsbelästigung an der Tagesordnung, befürchtet er. Daher hat er ein Schreiben aufgesetzt, in dem er Landwirt Michael Messner einen Geländetausch vorschlägt. „Er könnte 400 Meter weiter auf das Areal ‚Auf der Höhe’ gehen“, sagt Schmid. „Dann liegen wir nicht mehr in der Windrichtung des Hofes.“ Sein Schreiben schickte er an die Ortsverwaltung, verteilte er in seinem Wohngebiet.

Einer der Empfänger ist Wolfgang Tapal. Auch er wohnt im Hörnle, sieht den Bio-Hof-Plänen mit Sorgen entgegen. „Ich gehe ganz fest davon aus, dass wir von der Emission des Hofes betroffen sein werden“, sagt er. „Für mich ist das ein schwerwiegender Eingriff ins Naturbild und in die Lebensqualität hier.“ Der geplante Betrieb sei bei Straßengesprächen längst zum Thema geworden. Tapal hofft daher, über jeden Schritt der Stadtverwaltung informiert zu werden. „Ich kann mich mit dem Gedanken in keiner Weise anfreunden“, sagt er.

„Ich finde es schade, dass diese Kritik nicht erst an den Bauherren geht, sondern direkt an die Verwaltung“, sagt Michael Messner zu den Vorgängen im Wohngebiet. Im Februar hatte er dem Gemeinderat die Baupläne für seinen Hof auf dem Gewann Blumenäcker vorgestellt. Die Räte entschieden daraufhin, einen Bebauungsplan am Standort des Bauvorhabens umzusetzen, der Expansion und Tierbestand regelt. Bis dahin tritt eine zweijährige Veränderungssperre für das Areal in Kraft. Messner darf damit ohne Zustimmung der Verwaltung am Standort keine baulichen Veränderungen durchführen. Gemeinsam sollen die Pläne des Landwirts optimiert werden, hieß es.

Zucht- und Mastbetrieb