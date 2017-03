Bad Dürrheim Anmeldung für Schulanfänger: "Die Freude aufs Lernen sollte im Mittelpunkt stehen"

Anmeldung für Schulanfänger startet in Bad Dürrheim. Wichtiges Ziel der Lehrer: angehende Erstklässler in ihrer Selbstständigkeit fördern.

Für viele Kinder – und erst recht für deren Eltern – ist die Einschulung ein aufregender Moment. Doch dieser sollte möglichst entspannt angegangen werden, sagt Patrizia Schneider, Rektorin der Ostbaarschule Oberbaldingen. "Wirklich die Freude auf die Schule und aufs Lernen sollte im Mittelpunkt stehen", sagt sie.

Für das kommende Schuljahr 2017/2018 werden jene Kinder schulpflichtig, die zwischen dem 1. Oktober 2010 und dem 30. September 2011 geboren worden sind. Kinder aus den Ortsteilen der Kurstadt werden am kommenden Montag, 27. März, in der Ostbaarschule angemeldet. Die Eltern angehender Erstklässler aus der Kernstadt melden ihre Schützlinge in der Woche drauf, von Montag, 3. April, bis Donnerstag, 6. April, an der Grund- und Werkrealschule an.

"Eltern sollten nun im Alltag ihre Kinder immer mehr in Richtung Selbständigkeit führen", sagt Schneider. Dazu gehöre etwa, dass sich die angehenden Erstklässler eigenständig die Schuhe und Jacke an- und ausziehen können, um im Schulalltag zurecht zu kommen. Doch auch in alltägliche Prozesse sollte das Kind nun immer stärker einbezogen werden – etwa im Haushalt. "Auch wenn es mal keine Lust darauf hat", betont Schneider. Spülmaschine ausräumen helfen, Sporttasche packen, Tisch decken: Das alles fördere die Wahrnehmung des angehenden Schülers, Teil einer sozialen Gruppe zu sein. "Und da gibt es eben nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten", sagt Schneider.

Und was ist mit jenen Kindern, die nur kurz nach dem vorgegebenen Zeitraum geboren worden sind? Liegt ihr Geburtstag zwischen dem 1. Oktober 2011 und dem 30. Juni 2012, werden sie als sogenannte "Kann-Kinder" bezeichnet. Sie können ebenfalls im kommenden Herbst eingeschult werden, sofern es die Eltern wünschen. Ein Antrag auf eine vorzeitige Einschulung ist in diesem Fall nicht notwendig. Ob dies für das eigene Kind Sinn macht, zeigen die Entwicklungsgespräche im Kindergarten.

"Heutzutage wird den Eltern viel rückgemeldet wo ihr Kind steht", sagt Schneider. So werde in der Regel auch lange im Vorfeld deutlich, wenn die Einschulung eines Kindes besser zurückgestellt werden sollte – etwa auf das Jahr drauf. "Oft liegt dies dann weniger an den kognitiven Fähigkeiten eines Kindes", sagt Schneider. Es wäre also voraussichtlich durchaus in der Lage, den Unterrichtsstoff zu begreifen. Trotzdem: "Bei manchen Kindern merkt man aber einfach, dass sie mit Schule noch nichts anfangen können und sich noch etwas im Sozialverhalten entwickeln müssen." Auch in diesem Fall müssen die Eltern den Anmeldetermin der jeweiligen Schule wahrnehmen – und dort einfach die Zurückstellung beantragen. Dann hat ihr Kind ein weiteres Jahr Zeit, sich mental auf die Schule vorzubereiten – und sich auf prägende Jahre im Leben zu freuen.



Anmeldungen