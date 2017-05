Bad Dürrheim Anbau an Turn- und Festhalle in Oberbaldingen soll 2019 fertig sein

Anbau an Turn- und Festhalle in Oberbaldingen soll 2019 fertig sein

Der Ortschaftsrat Oberbaldingen stimmt den Plänen der Verwaltung zu. Die Erweiterung soll 2,3 Millionen Euro kosten.

Nicht viel ändert sich an der geplanten Konzeption zu Erweiterung und Anbau bei der Turn- und Festhalle Oberbaldingen, wie auf der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates bekannt wurde. Bauamtsleiter Holger Kurz legte eine überarbeitete Planung zur Diskussion vor. Diese sieht vor allem eine Vergrößerung der Zwischenräume vor. Bei dem sehr engen Gefüge mit Schule, Küche, Parksituation und Feuerwehrzufahrt kein leichtes Vorhaben. "Ich habe von der Systematik nichts verändert, nur die Konzeption optimiert", erklärte der Bauamtleiter.

Die gesamte Planung wurde etwas nach Norden verschoben. An der Nord- und Südseite der Turn- und Festhalle soll jeweils ein 30 Quadratmeter große Erweiterung für Geräte und Heizung entstehen. Die geplante 123 Quadratmeter große Mensa vor dem Zwischenbau von Halle zur Schule erhält an der Südfront eine größere Verglasung zur Lichtdurchflutung. An den Zwischenbau gliedert sich ein Anbau mit Küche, Dusche, Toiletten und Umkleideräumen an. Das Lehrerumkleidezimmer wurde in den Zwischenbau gesetzt, insgesamt wurde der Zwischenbereich von der Mensa bis zur Sporthalle vergrößert.

Das im Jahr 2015 angegebene Finanzvolumen von 2,3 Millionen Euro hält Kurz für sehr knapp kalkuliert. "Jedes Jahr, das wir mit der Umsetzung warten, ergibt eine Baupreissteigerung von fünf Prozent", warnte der Bauamtsleiter. Die Ortschaftsräte befürworteten die Neuplanung und übergaben diese zur weiteren Bearbeitung an die Stadtverwaltung.

Ortsvorsteher Karlheinz Ullrich schilderte dem Rat den voraussichtlichen Ablauf: "Im Laufe dieses Jahres werden das Baugesuch gestellt und Landesfördermittel beantragt. Ab April 2018 werden bestimmte Projekte wegen den Vorbereitungen nicht mehr stattfinden können. Bis Sommer oder Winter 2019 sollen die Erweiterung und der Anbau fertig sein."

Ein weiteres Thema war die Verkehrssicherheit: Nach der vor wenigen Tagen durchgeführten Verkehrsschau soll nun neben der Schule eine Brandschutzzone mit Halteverbotsschildern eingerichtet werden. Hierdurch soll das Parken zwischen Ortsverwaltung und Sporthalle verhindert werden.