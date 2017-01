Schabelhexen taufen sechs neue Mitglieder. Die Stierberghexen nehmen zwei Neue bei sich auf.

Die Prozedur der Verwandlung vom Mensch zur Hexe ist nicht einfach, weshalb es in den Hexenzünften üblich ist, die Hexenanwärter einer einjährigen Prüfung zu unterziehe. In dieser Zeit haben sie die Chance ihren Willen, ihre Seriosität und ihren Charakter zu festigen. Eine dieser Zünfte sind die Bad Dürrheimer Schabelhexen, denen es gelungen ist sechs Menschen in den Status einer Hexe überzuführen. Auch die Stierberghexen aus Sunthausen haben zwei neue Mitglieder in ihre Reihen aufgenommen. Nun sind alle getauft worden.

Knapp 80 Schabelhexen sind in der närrischen Jahreszeit aktiv. Dann legen sie ihren weltlichen Namen ab und tragen stattdessen einen Hexennamen. Entliehen ist dieser der Mystik oder er steht im Zusammenhang mit dem Charakter oder Umfeld des Trägers. Stolz auf einen derartigen Zuwachs ist Vorsitzender Michael Großmann, der eine starke Hexengruppe im 30. Jahr nach Entstehung der Zunft als einen "erfreulichen Wink des Schicksals" betrachtet.

Um 19.11 Uhr ging es los, im Turnerheim: Die drei Hexenmeister Jürgen Jauch, Tobias Spruth und Björn Dölker traten mit Anwärter Marc Schmidt am Pranger und aneinandergefesselt mit fünf weiteren Hexenanwärtern in Szene. Drei Prüfungen hatten die Hexen zu absolvieren und wann immer etwas daneben ging, waren sie verdonnert einen Schluck des teuflisch-scharfen Gebräus aus dem Hexenkessel von Tobias Spruth zu trinken. Prüfung eins testete die Stimme der Anwärter, die sich mit einem Schrei bemerkbar machen sollten. In der zweiten Prüfung galt es aus dem Buch des Hexenmeisters vorzulesen, die dritte Herausforderung testete das Wissen der Täuflinge über die Zunft.

Dann war es endlich soweit: Der Reihe nach taufte Hexenmeister Jürgen Jauch die Anwärter und erteilte ihnen die Berechtigung den zuvor erhaltenen Hexennamen zu führen. Neu im Kreis der Hexen sind Marc Schmidt alias Fortitudo, Tina Kariegus als Vorblida, Sven Reindl, der nun Targa heißt, Gunnar Trilling alias Occulus, Sandra Trilling als Glorolla und Sarah Rieke die nun den Namen Rollgardina trägt.

Sie alle erhielten zum Abschluss der Zeremonie von Tobias Spruth die heiß begehrten Hexenstempel auf Bauch und Gesicht, bevor sie endgültig zum Reich der Schabelhexen zählten. "Wir haben nicht gewusst, was uns erwartet und waren nervös", sagte Sarah Rieke.

Auch die beiden Anwärter der Stierberghexen mussten zunächst grausige Aufgaben erfüllen, ehe sie in ihr neues Leben als mystische Figur übersteigen durften: Hexenmeister Dirk Murer beobachtete genau, ob die Anwärter Frank Benne und Stefan Rademann das saure Auge zum Auftakt eines höllischen Mals wirklich ganz verspeisten. Dazu wurde auch ihnen ein Teufelsgetränk gereicht.

Nach dem Schwur erfolgte die Unterwassertaufe im Brunnen und im Anschluss das Einreiben des Kopfes mit Mehl. Mit Frank Benne als Draguna und Stefan Rademann als Frigitta hat die Zunft nun zwei neue Hexen, die ihr Unwesen vom Stierberg in die Welt hinaustragen. Eine Möglichkeit bietet sich gleich schon am kommenden Freitag, 13. Januar, in der Sunthauser Festhalle: Dann feiert die Zunft ihren fünften Geburtstag mit einem närrischen Programm.

Hexentaufe