Bad Dürrheim Alte Rehaklinik Irma: Bürger machen gegen Neubau mobil

Der geplante Nachfolgebau für die Rehaklinik Irma in Bad Dürrheim erregt Unmut in der Bevölkerung – wie eine Unterschriftensammlung zeigt

Bad Dürrheim (bim) Es soll der Anfang eines Stadtentwicklungskonzepts werden, doch nun regt sich Widerstand gegen den geplanten Nachfolgebau für die alte Rehaklinik Irma in der Luisenstraße: Mit einer Unterschriftenliste machen derzeit die Bürger Friedrich-Wilhelm und Dorothea Funke gemeinsam mit Freie Wähler-Gemeinderat Matthias Bruch mobil. Nach Angaben der Initiatoren sind seit Start der Aktion vor anderthalb Wochen gut hundert Unterschriften zusammen gekommen. Die Listen liegen in Läden in der Innenstadt aus.

"Aus allen Kreisen der Bevölkerung haben wir Empörung über den Bau mitbekommen", sagt Friedrich-Wilhelm Funke. So sei ihnen die Idee zu der Unterschriftenliste gekommen. In einem Schreiben, das den Listen beiliegt, werden die Kritikpunkte zusammengefasst: Der Neubau entspräche nicht den ursprünglichen Planungen, habe etwa ein Flach- anstelle eines Satteldachs, es fehlten die Türmchen und er sei zu wuchtig. „Darüber hinaus hat die geplante überdimensionale Schachtel mit Schwarzwaldflair gar nichts mehr zu tun", heißt es weiter.

Die Realisierung des Baus bedeute "eher eine Barriere zwischen Kurgebiet und Hindenburgplatz einerseits und der Friedrichstraße andererseits." Aus Lindenplatz, Friedrichstraße, Rathaus, Hotelkomplex in der Luisenstraße, Fußweg an der Stillen Musel, Kurhaus und Solemar würde mit dem Gebäude nicht wie geplant eine städtebaulich zusammenhängende Achse zu erkennen sein. Vielmehr sei der Bau eine Barriere "zwischen Kurgebiet und Hindenburgplatz einerseits und der Friedrichstraße andererseits".

Daher die Forderung: "Wir Bürger von Bad Dürrheim möchten die Damen und Herren des Stadtrats doch sehr bitten, sich mit diesem Plan noch einmal intensiv zu befassen", heißt es am Ende des Schreibens.

Stadtbaumeister Holger Kurz war gestern nicht zu erreichen. "Die Kritik reduziert sich auf das Gebäude, nicht auf die gesamte Konzeption", sagte er aber in einem Gespräch mit dem Südkurier im April, nachdem die Freien Wähler als einzige im Gemeinderat die neue Irma-Konzeption abgelehnt haben. "Ich finde es falsch, mit architektonischen Stilelementen zu arbeiten, die mit der heutigen Zeit nichts mehr zu tun haben. Das ist keine Stadtentwicklung."