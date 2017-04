Bad Dürrheim Alltag mal anders: Künstler malt farbenfrohe Gemälde

Die Werke des Villinger Künstlers Roman Jesionek sind in der Seniorenresidenz Hirschhalde zu sehen.

Noch bis Mitte Juli werden sie zu sehen sein, die farbenfrohen Alltagsbilder des Künstlers Roman Jesionek. Am vergangenen Freitag hatte die Seniorenresidenz Hirschhalde zur Vernissage geladen und von klangvoller Harfenmusik aus den Händen der Harfenistin Stefanie Kirner begleitet, erzählte der in Oberschlesien geborene Künstler über seine Kunst.

Schon als Kind habe er die Kunst für sich entdeckt, berichtet der gelernte Computergrafiker. Malen und Zeichnen seien schon immer seine Lieblingsbeschäftigungen gewesen. So kam er auch schnell zur Kunstgeschichte und erarbeitete sich viel Wissen über berühmte Maler und Architekten. Beruflich ist Roman Jesionek dann etwas abgewichen und in die visuelle Werbung gegangen, seiner Kunst zum Anfassen sei er aber stets treu geblieben. Und zum Anfassen ist seine Kunst, stellen die Motive des Autodidakten doch in erster Linie Alltagsszenen dar, die allerdings stets etwas überzeichnet sind. Hier wird seine Liebe und Begeisterung für Farben deutlich. So sind die "Strandkörbe bei Niendorf" zwar herrlich bunt, aber nicht unwirklich und die "Ostsee Phantasie" wirkt fast surreal und gibt trotzdem ein buntes und wirklichkeitsnahes Abbild einer wunderschönen Landschaft wieder.

In die Traumwelt der griechischen Mythologie entführt der Maler mit seinem Bild "Sturz des Ikarus", das von der Fantasie des Betrachters lebt und "Maria Magdalena" lädt den Betrachter zum Innehalten und Nachdenken ein. Seine bevorzugte Technik sei Ölmalerei und Zeichnen mit Tusche und Bleistift. Aber auch Experimente mit Acryl und Collagen aus unterschiedlichen Materialien gehören zu seinem Kunstschaffen. Seine Nähe zu den großen Vorbildern Vincent van Gogh oder Vermeer van Delft kann Roman Jesionek nicht verleugnen. Karin Schumpp zeigte sich als Hausdame des Ausstellungsortes, der Seniorenresidenz Hirschhalde, begeistert und lud ein, die Ausstellung täglich in der Zeit von 8.30 Uhr bis 17 Uhr zu besichtigen. Der Besuch ist kostenlos.