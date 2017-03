Bad Dürrheim Albert Scherer nun Vorsitzender des CDU-Ortsverbands in Sunthausen

Nach viereinhalb Jahren hat die CDU in Sunthausen mit Albert Scherer wieder einen Vorsitzenden

Sunthausen (häm) Auf der jüngsten Mitgliederversammlung wurde Ortsvorsteher Albert Scherer mit neun Ja-Stimmen und einer Enthaltung an die Spitze der Orts-CDU gewählt. Der ehemalige CDU-Ortschef Rudi Reichmann ist vor viereinhalb Jahren nicht mehr angetreten, seit dem hat der Verband nur eine Reihe von mitgliederoffenen Vorstandssitzungen gehalten.

Die anstehenden Bundestagswahlen und die Kommunalwahlen 2019 hat Scherer bereits jetzt voll im Blick. Zu vermeiden ist eine CDU-Wahlschlappe analog der Landtagswahlen von 2016, als die CDU in der Gesamtstadt mit 27,1 Prozent ein Minus von 16,5 Prozent bei den Wählerstimmen einfuhr. Optimal wäre für die nächsten Kommunalwahlen das Aufstellen von acht Kandidaten im Ort, um im Verhältniswahlrecht voll punkten zu können.

Auch die Mitgliedszahlen sollen möglichst steigen, hieß es. Aktuell hat der Ortsverband 14 Mitglieder. "Wir stehen hier vergleichsweise noch gut da", sagt der wiedergewählte stellvertretende Vorsitzende Hans Bertsche und analysiert mitgebrachte Zahlen. Demnach hatte die CDU im Kreisverband 1997 noch 2340 Mitglieder, heute sind es noch 1560. Ein Ortsteil von Villingen-Schwenningen sei im selben Zeitraum von 55 auf zwölf Mitglieder geschrumpft. In Sunthausen bekannten sich 1997 noch 19 Personen zum CDU-Ortsverband. Ex-Ortsverbandschef Reichmann regte die Mitglieder zu Projekten an, um die Orts-CDU stärker in den Medien vertreten zu sehen und für Ortsgespräche zu sorgen. "Beispielsweise unser Besuch des Wasserkraftwerks Rheinfelden. Wir sammelten profundes Wissen, lösten Debatten aus und gestalteten uns attraktiver für Außenstehende", so Reichmann. Grundsätzlich sei die Mitgliedergewinnung ein schwieriges Thema, da die Öffentlichkeit der Politik derzeit kritisch gegenüber stehe. Per Wahl hat die Orts-CDU mit Alfred Veit nun eine neue satzungsgemäße Stelle eines Mitgliederbeauftragten. Veit fungiert als Bindeglied zwischen Vorstand und Mitgliedern.