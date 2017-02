BadDürrheim Abschied von Orts-Chef Schacherer

Unterbaldinger Ortsvorsteher geht nach zwölf Jahren in Ruhestand. Bürgermeister Klumpp erinnert an viele Herausforderungen.

Unterbaldingen (bom) "Als First Lady sage ich danke und Adieu" – so zog Renate Schacherer in der Festsitzung des Ortschaftsrates Unterbaldingen die Lacher auf ihre Seite. In würdevollem Ambiente und begleitet vom Musik- und Gesangverein hatte Bürgermeister Walter Klumpp zuvor den ehemaligen Ortsvorsteher Gottfried Schacherer nach zwölf Jahren im Amt verabschiedet.

Überzeugt zeigte sich der Schultes von Nachfolger Jürgen Schwarz, der während seiner bisherigen Amtszeiten im Ortschafts- und Stadtrat immer wieder aufs Neue gezeigt habe, dass er sich für das Wohl seines Wohnortes und der Gesamtgemeinde einsetzt. Klumpp bezeichnete Schacherer als einen Ortsvorsteher mit Leib und Seele, der seit 37 Jahren in diversen Ausschüssen, Gremien und Räten einen großen Teil seiner Freizeit zum Wohle der Kommunalpolitik investiert habe. Bis heute wirkt er in nahezu allen örtlichen Vereinen als passives oder aktives Mitglied mit. Der Schultes attestierte dem ehemaligen Ortsvorsteher Bürgernähe und Engagement, die sich in der Realisierung diverser Projekte ausdrückte.

Klumpp erwähnte unter anderem den interkommunalen Festplatz, die Sanierungen im Rathaus oder der alten Schule, die Komplettsanierung des Dorfplatzes, die Gestaltung eines Geh- und Radweges bis zur Gemeindegrenze oder die jüngst beschlossene Erschließung eines Gewerbegebietes und eines Neubaugebietes.

Doch Klumpp versprach auch dem neuen Mann an der Orts-Spitze eine gehörige Portion an Herausforderungen. Exemplarisch nannte der die Vorbereitungen zur 1250-Jahr-Feier im Jahr 2019, den Anschluss ans Glasfasernetz, die Erschließung des Gewerbegebietes, die Akquise neuer Gewerbebetriebe, die Fortführung der Hochwasserschutzmaßnahmen entlang der Kötach oder die Umsetzung eines Modells zur Nachbarschaftshilfe. Jürgen Schwarz berichtete von einer spannenden und ereignisreichen Anfangszeit in den ersten sechs Wochen als Ortsvorsteher. Schwarz hofft auf eine rege Beteiligung der Bevölkerung und zeigt sich offen gegenüber Lob, Kritik, Vorschläge und Wünsche.