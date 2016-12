Bad Dürrheim Ärgernis mit Hundehaufen: Beschwerden über Hundebesitzer trotz Abfallbehälter

Regelmäßig gehen bei der Stadtverwaltung Beschwerden über zurückgelassenen Hundekot ein – und das kann teuer werden.

Bad Dürrheim (bim) Gut 20 Hundekotabfallbehälter finden sich allein in der Kernstadt, fast 30 weitere in den Ortsteilen Bad Dürrheims. Trotzdem: Regelmäßig gehen bei der Stadtverwaltung Beschwerden über Hundekot ein, der auf dem Gehweg zurückgelassen oder in Plastiktüten gewickelt an den Wegesrand geworfen wird, heißt es seitens des Ordnungsamts.

Seit Jahren rüstet die Stadt schon mit Hundekotabfallbehältern auf, nun sollen auch in Biesingen zwei aufgestellt werden. 350 Euro kostet die Anschaffung eines Behälters. „Hinzu kommen aber noch weitere Kosten“, sagt Ulrike Bertsche, stellvertretende Amtsleiterin der Bauverwaltung. Regelmäßig würden die Hundetoiletten nämlich von Mitarbeitern des Bauhofs geleert und wieder mit neuen Entsorgungs-Tüten befüllt werden. „Es wäre also schön, wenn sie auch verwendet werden.“ Schließlich habe man sich zu dem Schritt entschieden, um die Stadt sauber zu halten.

Dass trotzdem regelmäßig Beschwerden eingehen, kann Bertsche wenig nachvollziehen. „Im Allgemeinen werden die Behälter schon genutzt. Es gibt aber nach wie vor unvernünftige Hundebesitzer, die sie nicht in Anspruch nehmen.“ Zum Ärger von Spaziergängern, spielender Kinder, aber auch zur Besorgnis anderer Hundehalter: „Manche Hunde gehen an den zurückgelassenen Kot, können sich dadurch unter Umständen mit Krankheiten anstecken“, gibt Bertsche zu bedenken. Regelmäßig klagten auch Landwirte, dass sie Hundekot in Plastikbeuteln an oder auf ihren Feldern finden. „Mit Pech landet das im Futter ihrer Tiere“, sagt die Amtsleiterin.

50 Euro muss ein Hundebesitzer ans Ordnungsamt zahlen, wenn ihm nachgewiesen wird, dass er die Hinterlassenschaften seines Tieres nicht entsorgt, sagt Stephanie Wehrle vom Sachgebiet Sicherheit und Ordnung. Insbesondere am Salinensee und um den Kurpark würde regelmäßig Hundekot gefunden werden. Dabei befinden sich auch ausgerechnet dort entsprechende Behälter. „Und der Kot darf auch in den normalen Abfalleimern entsorgt werden“, sagt Bertsche.