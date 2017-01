Bad Dürrheim 22 Weihnachtssänger sammeln Spenden in Oberbaldingen und Biesingen

Die Weihnachtssänger sammeln in Oberbaldingen und Biesingen mehr als 1100 Euro für ein Waisenhaus in Argentinien.

Mit einer gewissen Aufregung aber mit sichtlicher Freude haben sich insgesamt 22 Kinder und Begleiter auf den Weg durch die Straßen von Oberbaldingen und Biesingen gemacht und an den Türen um eine Spende für das Kinderwaisenhaus in Jujuy in Argentinien gebeten. Die evangelische Kirchengemeinde Oberbaldingen unterstützt seit vielen Jahren mit unterschiedlichen Aktivitäten die Arbeit der Christusträger-Schwestern in dieser Andenstadt.

Mit dem Segensspruch "Christus mansionem benedicat", was übersetzt "Christus segne dieses Haus" bedeutet, brachten die Kinder nebst einem kurzen Lied und einem Segenskärtchen die Botschaft von der Geburt Jesu in die Häuser der beiden Ostbaargemeinden. Zur Mittagszeit kennzeichneten zufriedene Gesichter die zurückkehrenden fünf Gruppen. Die Sammelbüchsen wurden geleert und es kamen 1141 Euro zusammen. Im Vergleich: Im Vorjahr konnten 1131 Euro überwiesen werden. Die Spendenbereitschaft der Oberbaldinger und Biesinger ist also leicht gewachsen.

Auch die mitgeführten Stofftaschen wurden wieder reichlich mit Süßigkeiten gefüllt, welche nach einem kräftigenden Vesper im evangelischen Gemeindehaus an die jungen Sänger verteilt wurden. Allen Spendern und Mitwirkenden sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt.