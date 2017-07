Bad Dürrheim 20-Jährige überschlägt sich mit ihrem Auto

Fataler Wildwechsel zwischen Donaueschingen und Bad Dürrheim: Junge Mini-Fahrerin weicht Tier aus und wird beim anschließenden Unfall verletzt.

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine 20-jährige Autofahrerin bei einem Fahrzeugüberschlag am späten Donnerstagabend zwischen Donaueschingen und Bad Dürrheim auf der alten Bundesstraße 27. Das berichtet die Polizei.

Die junge Frau war nach Angaben der Beamten gegen 21.45 Uhr mit einem BMW Mini Cooper von der Abzweigung Donaueschingen-Nord kommend über die alte B 27, die Dürrheimer Straße, in Richtung Bad Dürrheim unterwegs, als ein Wildtier auf die Fahrbahn rannte. Die 20-Jährige wich dem Tier nach rechts aus und fuhr gegen die Böschung. Dabei drehte sich der Mini, schleuderte zurück über die Fahrbahn auf die andere Straßenseite und rutschte die angrenzende Böschung hinunter. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die junge Frau hatte Glück und wurde nur leicht verletzt.

Nach einer Erstversorgung durch die eintreffenden Rettungskräfte wurde die Frau zur weiteren Untersuchung ins Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht. An dem schon älteren Mini entstand Schaden in Höhe von mindestens 3000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung und den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Wagens, so die Beamten.