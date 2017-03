Bad Dürrheim 150.000 Liter Trinkwasser sprudeln über die Huberstraße in Bad Dürrheim

Bei einem Wasserrohrbruch in der Huberstraße in Bad Dürrheim, sind gut 150.000 Liter Trinkwasser ausgetreten. Trotzdem spricht Wassermeister Andreas Krämer von "Glück im Unglück". Mit Bildergalerie!

Bei einem Wasserrohrbruch in der Huberstraße am späten Mittwochabend sind gut 150.000 Liter Trinkwasser ausgetreten. Die gut 40 Haushalte der Wohnanlage in der Huberstraße 25 waren mehrere Stunden lang von der Wasserversorgung abgeschnitten. "Wir hatten Glück im Unglück", sagt Wassermeister Andreas Krämer. Die Informationskette der Einsatzkräfte habe perfekt funktioniert.

Schlamm auf dem Gehweg und vereinzelte Absperrungen: Das ist alles, was am Donnerstagmorgen noch von dem Wasserrohrbruch in der Huberstraße übrig geblieben ist. "Ich könnte mir gut vorstellen, dass einige Bewohner nicht einmal mitbekommen haben, was in der vergangenen Nacht hier passiert ist", sagt Krämer. Durch einen Spannungsriss in einer Hauptwasserleitung sprudelten gut 150.000 Liter Trinkwasser aus. "In der Leitung herrscht fünf Bar Druck", sagt Andreas Krämer. "Da tritt gehörig Wasser aus." Die Leitung hatte einen Durchmesser von 200 Millimetern. "Das reicht gut, um eine Straße zu fluten".

"Gegen 21 Uhr hat der Hausmeister der Wohnanlage unseren Bereitschaftsdienst verständigt", sagt Krämer. Zur gleichen Zeit habe sich die Feuerwehr beim Wassermeister gemeldet. Schon wenige Minuten später begann der Einsatz: Der Mitarbeiter im Bereitschaftsdienst stellte fest, wo genau das Rohr gebrochen ist, und kappte die Wasserverbindung an dieser Stelle. Dann konnte der Boden aufgerissen und eine Reparaturschelle an der beschädigten Stelle angebracht werden. Anschließend hatten die Bewohner der Wohnanlage wieder Wasser. "Gegen 2 Uhr morgens war der Einsatz beendet", sagt Andreas Krämer.

"Es ist alles gut gelaufen", sagt er. Schnell habe sein Mitarbeiter die leckende Stelle ausfindig machen können, konnte damit verhindern, dass noch weitere Haushalte durch den Rohrbruch der Hauptwasserleitung vom Wassernetz abgeschnitten werden müssen. Der Druck in der Leitung habe konstant hoch genug gehalten werden können, so dass keine bakteriellen Verunreinigungen des Trinkwassers zu befürchten sind. Auch sei am nächsten Morgen beim Endverbraucher kein verfärbtes Wasser aus den Leitungen geflossen: Für den Fall, dass es durch den leichten Druckabfall in der Leitung zu Verwirbelungen gekommen ist, wurde sie unterspült.

Ein Wasserrohrbruch bei so milden Temperaturen kommt für Laien überraschend. "Es gibt aber viele Faktoren, die auf eine Leitung einwirken", sagt Andreas Krämer. So könne ein Rohr etwa beschädigt werden durch Materialermüdung oder Verschiebungen im Erdreich. "Derzeit besteht kein Grund zur Sorge." Erst wenn ein Rohr innerhalb eines kurzen Zeitraums häufiger Schaden nimmt, müsse über eine Sanierung nachgedacht werden.