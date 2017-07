Ein toter Wolf ist aus dem Schluchsee geborgen worden. Womöglich handelt es sich um das Tier, das zuletzt auch in Überlingen, Stockach oder Bad Dürrheim gesichtet wurde.

Auch der nächste nach Baden-Württemberg zugewanderte Wolf ist wohl tot. Aus dem Schluchsee südöstlich von Freiburg ist bereits am Wochenende ein totes Tier geborgen worden, wie das Umweltministerium am Montag mitteilte. Experten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg hätten bestätigt, dass es sich tatsächlich um einen Wolf handelt.Offenbar spricht vieles dafür, dass es sich um das Tier handelt, das seit einigen Wochen durch Baden-Württemberg streifte. Das Merkwürdige: Der Wolf hat Verletzungen an der Brust. Die Ursache dafür sei noch nicht geklärt. „Woher diese Verletzungen stammen und die genaue Todesursache werden noch untersucht“, hieß es im Ministerium.Handelt es sich um besagten Wolf, wurde dieser zuletzt bei Breitnau im Hochschwarzwald unweit des Schluchsees gesichtet. Zuvor gab es Nachweise aus Bad Dürrheim und aus der Nähe von Stockach am Bodensee. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass es sich jeweils um das gleiche Jungtier handelte. „Ich bedauere, dass der Wolf bei uns im Land nur wenige Wochen überlebt hat“, sagte Umweltminister Franz Untersteller (Grüne). Da die Untersuchungen aufwendig seien, werden die Ergebnisse erst in etwa vierzehn Tagen vorliegen.Vor gut einem Jahr hatte das Land die Rückkehr des Wolfes in den Südwesten verkündet. Das damalige Tier tauchte nicht mehr auf, ist wohl verendet. Es war die erste Sichtung eines lebenden Wolfes seit über 150 Jahren. Davor waren bei Lahr und bei Merklingen an Autobahnen zwei überfahrene Wölfe gefunden worden.