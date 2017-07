Region Tattoos, Street-Art und jede Menge Feste: Alle Bilder vom Wochenende in der Region

Zahlreiche Feste, Street-Art und Highlights für Biker- und Tattoo-Fans wurden am vergangenen Wochenende in der SÜDKURIER-Region geboten. Wir haben wie immer alle Bilder!

Party, Feuerwehrwettkämpfe, Abifeiern und vieles mehr wurde am Wochenende im Kreis Konstanz geboten. Beim Gassenfreitag wurde in der Konstanzer Altstadt am Freitag gefeiert, beim Kreisfeuerwehrtag in Mühlingen wurden Wettkämpfe ausgetragen und auf dem Dettinger Dorffest war neben einem Flohmarkt am Sonntag das gesamte Wochenende ein buntes Programm geboten.Ob Tattoo-Liebhaber, Bier-Fans oder Fest-Besucher - auch in der Region Bodenseekreis-Oberschwaben war am Wochenende für jeden etwas dabei. Friedrichshafen war Treffpunkt zahlreicher Besucher der Tattoo Convention Bodensee, in Ittendorf wurde das Weizenbierfest zelebriert und in Nußdorf wurde das 12. Seeuferfest gefeiert.Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis stand am Wochenende eine Menge Unterhaltung auf dem Programm: In Blumberg hielt das Street-Art-Festival mit bunten Kunstwerken auch Unwettern stand. In Grüningen lud das Brigachfest zum Feiern ein und in Donaueschingen führte der Weg für mehr als 100 Radfahrer bei der Radsternfahrt am Sonntag auf den Fürstenberg.Zum 160. Eulogiusfest zu Ehren des Kirchenpatrons St. Eulogius sind am Sonntag rund 150 Reiter nach Aftholderberg gekommen. In Pfullendorf kamen zahlreiche Bikerfans für die Biker Days zusammen und versetzten den Ort in Ausnahmezustand. Sportliche Vergleichswettkämpfe wurden beim Gaudi-Wettkampf "Schlag die Skischule" in Neuhausen ob Eck geboten.Am Hochrhein ging es am Wochenende sportlich zu. Jede Menge Spaß und Spiel für die Jugend gab es beim Sportfest des SV Ewattingen. Auch die Dorffeste kamen am Hochrhein dieses Wochenende nicht zu kurz: In Ühlingen, Rüßwihl und Stühlingen wurde heiter gefeiert. Im Rosendorf Nöggenschwiel fanden außerdem die 48. Nöggenschwieler Rosentage statt. Neben einem Markt rund um die Rose standen hier außerdem Musik, Gottesdienst und die Krönung der Rosenkönigin auf dem Programm.