Region Sport, Musik und jede Menge Feste: Alle Bilder vom Wochenende in der Region

Zahlreiche Feste, Musik und sportliche Highlights wurden am vergangenen Wochenende in der SÜDKURIER-Region geboten. Wir haben wie immer alle Bilder!

Party, Sport, Kultur und vieles mehr wurde am Wochenende im Kreis Konstanz geboten. Beim Landeskinderturnfest in Konstanz trafen sich rund 10'000 Kinder und Erwachsene, um gemeinsam die Freude an der Bewegung und der Begegnung zu zelebrieren. Rund 600 bunt Gekleidete zogen am Wochenende am Christopher Street Day gegen Diskriminierung wegen sexueller Orientierungen durch Konstanz und Kreuzlingen. In Singen rockten fast 4000 Konzertbesucher mit Sarah Connor das Hohentwielfestival und in Radolfzell begingen Gläubige das Hausherrenfest.Friedrichshafen feierte das wohl größte Fest im Bodenseekreis: Das Seehasenfest . Beim Kinder- und Heimatfest war für Unterhaltung gesorgt. Unter anderem standen die Einholung des Seehas, die Verteilung des Hasenklees, das Entenrennen sowie sportliche Programmpunkte auf dem Programm.Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis stand am Wochenende eine Menge Unterhaltung auf dem Programm: In Bad Dürrheim feierten hunderte bei der 14. Sommersinnfonie ein Fest der Musik unter anderem mit Roland Kaiser . Sportlich ging es derweil in Titisee-Neustadt zur Sache, wo über 7000 Zuschauer mitverfolgten, wie der Türke Ahmet Arslan zum Schanzenstürm-Weltmeister gekrönt wurde. Zwischen Villingen und Schwenningen feierten 5000 Personen an 400 Biertischen ein kreatives Stadtjubiläum und in Tennenbronn trafen sich hunderte Oldtimer-Fans um mehr als 300 historische Fahrzeuge zu bestaunen.Gitarrensolos, lange Haare und jede Menge Headbangen: In Balingen rockten am Wochenende mehr als 10'000 Besucher mit harter Musik das Bang Your Head Festival . In Meßkrich feierten viele das Stadtfest. Einige unter ihnen beim Stadtlauf sogar sportlich.Der TuS Bonndorf feierte am Wochenende zusammen mit vielen Besuchern die Einweihung des neuen Waldstadions . In Lauchringen verzauberte die Nacht der Kulturen viele tausend Besucher mit Spezialitäten und Folklore aus 23 Ländern und auf Schloss Beuggen bei Rheinfelden wurde zum 14. Mal die Gartenmesse DiGA eröffnet.