Region Sport, Musik und jede Menge Feste: Alle Bilder vom Wochenende in der Region

Zahlreiche Feste, Musik und sportliche Highlights wurden am vergangenen Wochenende in der SÜDKURIER-Region geboten. Wir haben wie immer alle Bilder!

Party, Sport, Kultur und vieles mehr wurde am Wochenende im Kreis Konstanz geboten. In der Bodensee Arena wurde ein buntes Holi-Spektakel gefeiert, Hunderte Besucher feierten beim Büllecup-Strandfest im Hafen von Iznang und 350 Artisten, Jongleure und Akrobaten trafen sich bei "Drop am See" auf der Mettnau.Ob Musikliebhaber, Auto-Fan oder Fest-Besucher - auch in der Region Bodenseekreis-Oberschwaben war am Wochenende für jeden etwas dabei. In Markdorf wurde das 41. Stadtfest mit einem vielfältigen Rahmenprogramm gefeiert, in Salem begeisterten die Söhne Mannheims beim Open Air rund 4000 Zuschauer und in Langenargen wurde der Marktplatz beim Cobra-Treffen zum internationalen Treffpunkt für Sportwagenfreunde.Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis stand am Wochenende eine Menge Unterhaltung auf dem Programm: In Tannheim wurde die 1200. Wiederkehr der Ersterwähnung mit viel musikalischer Unterhaltung, einem historischen Festumzug und einem Festgottesdienst begangen. In Bad Dürrheim stand das Wochenende dagegen ganz im Zeichen des Brauchtums: Beim Heimat- und Trachtenmarkt in Verbindung mit dem vierten Drehorgeltreffen und dem verkaufsoffenen Sonntag war einiges los. Und auch in Riedböhringen wurde beim Dorffest kräftig gefeiert.Drei Tage Musik-Spektakel im Seepark mit über 200 Musikern gab es am Wochenende beim Brass-Festival in Pfullendorf. Aufregende Tage erlebte dagegen der Feuerwehr-Nachwuchs beim Zeltlager der Kreisjugendfeuewehr in Krauchenwies. Workshops, Unwetterevakurierung und Lagerolympiade sorgten für viel Spannung und Unterhaltung.Am Hochrhein ging es am Wochenende sportlich zu. Der SC Hohentengen veranstaltete im Rahmen des „Sport und Fest“- Wochenendes eine Dorfolympiade. Gefeiert wurde allerdings auch: Egal ob bei der Fahrt im Bähnle, beim Karaoke oder bei einem kühlen Drink an der Bar – Die Stimmung am Grafenhausener Dorffest war auch im 38. Veranstaltungsjahr ausgelassen.