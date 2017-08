Region Schlager, Metal und ganz großes Tennis: Alle Bilder vom Wochenende in der Region

Zahlreiche Feste, Sport und Musik vom Feinsten wurden am Wochenende in der SÜDKURIER-Region geboten. Wir haben wie immer alle Bilder!

Kreis Konstanz

Bodenseekreis-Oberschwaben

Schwarzwald-Baar-Heuberg

Linzgau-Zollern-Alb

Hochrhein

Im Kreis Konstanz war am Wochenende für Schlagerfans, Kuhfreunde und Partyliebhaber ein buntes Programm geboten: Die Bohlinger-Sichelhenke lockte mit Tradition und Party-Abenden. Am Samstag begeisterte das Volksfest mit Rezepten nach Großmutters Art und Vorführungen des alten Handwerks. In Konstanz kam am Samstag Freude bei allen Fans der Schlagermusik auf: Mit "Bodensee Ahoi" kamen am 26. August bekannte Stars der Branche ins Bodenseestadion in Konstanz. Ein Event der besonderen Art fand auch in Stockach statt: Dort kührte die Kuh Conzil bei der 16. Kuchschiss-Lotterie mit ihrem Fladen einen Sieger.Sportlich ging es am Wochenende in Überlingen zu: Bei den Überlingen Open kamen große und kleine Tennis-Sportler auf ihre Kosten. Beim KidsDay am Freitag kamen 30 Kinder in den Genuss mit waschechten Tennisprofis zu trainieren, bevor diese am Samstag und Sonntag um den Titel kämpften. Sowohl in Immenstaad als auch in Stetten wurden fröhliche Weinfeste gefeiert. Neben leckerem Wein und kulinarischen Genüssen war dort auch Musik vom Feinsten und gute Stimmung garantiert.Aus ganz Deutschland kamen am Freitag Metalfans nach Tennenbronn um auf dem Metal-Acker vor wummernden Bässen ordentlich abzurocken. Bis Samstag verbreiteten weit über 2000 Besucher ausgelassene Festivalstimmung. Ausgelassen war die Stimmung auch auf dem Trödlermarkt Furtwangen am Samstag mit anschließendem Stadtfest-Abend.Im Linzgau-Zollern-Alb-Kreis stand das Wochenende im Zeichen der Feste: Sowohl das Bergfest in Aftholderberg als auch das Vollgaserfest in Neuhausen ob Eck luden zum Feiern und geselligen Beisammensein ein. Ein Flohmarkt in der Innenstadt von Sigmaringen zog am Samstag tausende Besucher an.Am Hochrhein wurde am Freitag ein Jubiläum gefeiert: Zum 50. Mal fand das Trottoirfest in Rheinfelden statt. Am Samstag und Sonntag war dort neben Kasperletheater und Live-Bands viel geboten. Auch in Bonndorf stand ein 50-jähriges Jubiläum an: Der DLRG-Ortsverein würdigte sein Bestehen mit einem Schwimmfest inklusive Einzelschwimmwettkämpfen und einer großen Schauübung der Hilfsorganisationen am Sonntag.