Region Nach kurzer Hitzephase: Unwetterwarnung für die Region

Nach zwei schwül-warmen Tagen drohen nun Gewitter über die Region zu ziehen. Für einige Landkreise im südlichen Baden-Württemberg bestehen bereits Unwetterwarnungen.

Warnlagebericht für Baden-Württemberg

Nachmittags von Schleswig-Holstein bis zur Schweiz/Allgäu Gewitter mit Starkregen+Sturmböen+Hagel. Lokal Unwetter mit heftigem Starkregen./V pic.twitter.com/61lErjGcvw — DWD (@DWD_presse) 18. Mai 2017

ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst am Donnerstag, 18.05.2017, 14:30 UhrIm Tagesverlauf zunehmende Schauer und Gewitter. Nachts allmählich nachlassende Gewitter.Heute dringt eine Tiefdruckrinne von Westen vor. Dabei strömt warme und zunehmend feuchte Luft nach Baden-Württemberg.Am Nachmittag bilden sich örtlich Gewitter, die mit Starkregenmengen zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen um 70 km/h einhergehen können. Vor allem im Osten und Südosten kann man unwetterartige Entwicklungen durch heftigen Starkregen um 30 Liter pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit und Hagel mit Korngrößen um 2 cm nicht ausschließen.In der Nacht zum Freitag lassen die Gewitteraktivitäten auch im Osten nur allmählich nach. Bis zum Freitagabend muss aber gebietsweise weiterhin mit zeitweiligem Starkregen gerechnet werden, der auch mal 6-stündige Mengen um 20 Liter pro Quadratmeter zur Folge haben kann. Besonders in den östlichen Landesteilen kann es im Tagesverlauf des Freitags auch noch zu eingelagerten Gewittern mit starken Böen um 60 km/h kommen.