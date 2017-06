Region Musik, Party, Sport und mehr: Alle Bilder vom langen Pfingstwochenende in der Region

Jede Menge Musik, Sport und Partystimmung wurde am vergangenen Wochenende in der SÜDKURIER-Region geboten. Wir haben wie immer alle Bilder!

Im Kreis Konstanz wurde am Wochenende vor allem für Musikliebhaber einiges geboten. Das dreitägige Open-See-Festival im Konstanzer Stadtgarten lockte tausende Gäste und in Radolfzell sorgten am Konzertsegel unter anderem LaBrassBanda, Django S und die Froschenkapelle für ausgelassene Partystimmung. Etwa 340 Musiker motivierte die Radolfzeller Stadtverwaltung außerdem zur Teilnahme am großen Blasmusik-Flashmob.In Stockach ging es dagegen sportlich-rasant zu: Der Pfingstrun in Stockach-Wahlwies lockte Vespafans aus ganz Deutschland und Österreich an.Auch in der Region Bodenseekreis-Oberschwaben war am langen Wochenende einiges los. In Leimbach wurde den Besuchern des Pfingstmusikfests jede Menge Musik, gute Laune und beste Feierstimmung geboten. Über 200 Ehrenamtliche waren im Einsatz mit und für den Musikverein Riedheim.Auch in Kressbronn beim Pfingstfestival kräftig geschunkelt: Nach einem spannenden Blasmusik-Wettbewerb und rund 2500 Besuchern am Pfingstsonntag sorgte die Kapelle tags darauf noch einmal für ein proppenvolles Festzelt.In der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg wurde es am langen Wochenende alles andere als langweilig: Die Bachheimer Pfingstwandertage waren auch in diesem Jahr wieder ein Treffpunkt für Wanderer und Naturfreunde aller Generationen. Neben dem Wandern stand aber auch jede Menge Musik auf dem Programm.Wer eher Party- statt Naturfreund ist, kam bei der Dirndl-Party in Hornberg oder bei der Pure White Night im Kraftwerk in Rottweil sicher voll auf seine Kosten.Auch in der Region Linzgau-Zollern-Alb wurde am Wochenende kräftig gefeiert. Nach dreijähriger Pause gelang in Heggelbach wieder ein tolles S'Phinxtfest, in Göggingen bot das No Stress Festival alles, was das Musikfan-Herz begehrt und Oldtimer-Fans kamen beim Treffen in Hohentengen oder beim Teile-Markt in Meßkirch auf ihre Kosten.Sport, Musik und gutes Essen: Am Hochrhein war am langen Wochenende für jeden etwas dabei. Spannende Spiele gab es beim Pfingst-Grümpelturnier auf dem Sportplatz Ewattingen. In Lauchringen wurde der zweite Teil der 15. Auflage des Forrest-Funk-Festivals ein voller Erfolg. Die Band LaBrassBanda heizte 1600 Besuchern ein.Ein kulinarisches Highlight war dagegen das Gourmet-Food-Truck-Festival in Grenzach.