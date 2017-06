Region Musik, Party, Kunst und mehr: Alle Bilder vom Wochenende in der Region

Jede Menge Musik, Kunst und Partystimmung wurde am vergangenen Wochenende in der SÜDKURIER-Region geboten. Wir haben wie immer alle Bilder!

Im Kreis Konstanz lockten am Wochenende gleich mehrere Großveranstaltungen zahlreiche Menschen ins Freie. Maritimer Charme und ein buntes Programm wurde den Besuchern der internationalen Bodenseewoche in Konstanz geboten. Ein weiteres Open-Air-Highlight begeisterte dagegen mit ausgelassener Partystimmung und jeder Menge Musik: Die Orsons, Bosse, OK Kid und weitere Künstler rockten den Uni-Parkplatz bei der dritten Auflage des Konstanzer Campus Festivals.Auch in der Region Bodenseekreis-Oberschwaben war am Wochenende einiges los. Eine Gruppe von Schwertkämpfern ließ auf der Meersburg das Mittelalter wieder aufleben, rund 550 Gäste feierten auf dem "MS Schwaben" bei der zweiten "Mississippi Steamboat Chickens Shuffle Boat Party" und beim Sommerfest in Friedrichshafen-Berg war das Festzelt so voll wie noch nie.Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis stand am Wochenende einiges auf dem Programm: In Villingen-Schwenningen wurde am Samstag die Südwest-Messe, die bedeutende Verbrauchermesse in der Region, eröffnet. Außerdem haben in Fützen Organisatoren und Helfer Schwerstarbeit geleistet, um das große Jugendfeuerwehrzeltlager des Schwarzwald-Baar-Kreises zu ermöglichen.In der Region Linzgau-Zollern-Alb wurde am Wochenende kräftig gefeiert. Zahlreiche Besucher haben ein sommerlich-warmes Musikfest in Denkingen mit Wurfspiel, Live-Musik und Party genossen. Außerdem wurde der Rastplatz nahe Wangen am Samstag zum 25. Mal zur Festmeile - dort feierten die Riedhexen ihre "Dumbas-Party".Laufenburg zeigte sich am Wochenende vielseitig, bunt und kreativ: Beim vierten Kunsthandwerkermarkt am Samstag und Sonntag luden 60 Stände in beiden Teilen der Altstadt zum Stöbern ein. Außerdem machten 22 Einzelhändler beim verkaufsoffenen Sonntag mit.