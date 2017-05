Ab diesem Samstag steigt im SÜDKURIER-Land bereits zum 24. Mal das Auktionsfieber. Die beliebte Online-Auktion des SÜDKURIER startet dann um 6 Uhr und Sie können sich eines der mehr als 860 Produkte oder eines der mehr als 120 Reiseangebote sichern. Da ist für jeden etwas dabei. Ob ein neues Bett für das Schlafzimmer oder ein Wellnessgutschein für die Frau/den Mann, ein Kurzurlaub am Gardasee oder eine Kreuzfahrt durch die Karibik: Wer bei der SÜDKURIER Online-Auktion zum richtigen Zeitpunkt klickt, darf sich über eines der Produkte oder eine der Reisen im Gesamtwert von mehr als 770 000 Euro freuen – mit etwas Glück zur Hälfte des Ladenpreises.Als besonderes Highlight gibt es bei dieser Auktion eine Charity-Auktion. Hier können Sie die Nummer 1 der streng limitierten Auflage der Goldmünze 750 Jahre Radolfzell ersteigern. Von dieser wertvollen Münze wurden nur 75 Stück produziert. Der Erlös dieser Versteigerung geht zu 100 Prozent an den Radolfzeller Münsterbauverein.Das Mitsteigern ist einfach: unter der Auktionsplattformkostenlos registrieren, Passwort per Mail erhalten und losbieten.Alle Artikel der Auktion finden Sie ab dem 20. Mai auf www.suedkurier.de. Am Montag, dem 29. Mai 2017, ab 15 Uhr laufen die Auktionen bis 22 Uhr aus. Dann heißt es wieder „Und: Meins!“. Den genauen Ablauftermin können Sie aus der Online-Beschreibung der jeweiligen Auktion entnehmen.Der Tipp vom Projektleiter der Auktion Jan Schultz: „Registrieren Sie sich rechtzeitig, dann steht einem richtigen Auktionserlebnis nichts mehr im Weg.“