Region Jazzfest, Megathlon und Bodypainting: Alle Bilder vom Wochenende in der Region

Zahlreiche Feste, Musik und sportliche Highlights wurden am Wochenende in der SÜDKURIER-Region geboten. Wir haben wie immer alle Bilder!

Ob Sport-Fan oder Feste-Liebhaber, im Kreis Konstanz war am Wochenende für jeden etwas geboten. In Radolfzell stand der Sonntag ganz im Zeichen des Sports: 1800 Teilnehmer bewiesen beim Megathlon Kraft und Ausdauer. Ausgelassen gefeiert wurde dagegen beim Hafenfest in Wallhausen und beim Weinfest in Bohlingen.Auch im Bodenseekreis war am Wochenende einiges los: Mit dem Hafenfest in Unteruhldingen stand der Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen an, in Ailingen wurde zum 38. Mal das große Dorffest gefeiert und beim Eröffnungsfest im neuen Frei- und Seebad Fischbach strahlten die Sonne und die Gesichter der Badegäste am Samstag um die Wette.In der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg wurde am Wochenende ein buntes Programm geboten - im wahrsten Sinne des Wortes, denn einer der Höhepunkte beim Seenachtsfest am Titisee war das 5. Bodypainting-Festival , bei dem sich zwölf Künstler mit ihren Models zum Thema "Heimat" stellten. Ein weiteres Highlight in der Region war das Brigachtaler Dorffest, bei dem sich die Vereine von ihrer besten Seite zeigten.Vier Tage Musik-Spektakel gibt es in Krauchenwies-Ablach, wo 1000 Musiker mit einem Sternmarsch den Auftakt zum Kreismusikfest feierten. Zahlreiche Besucher kamen auch zum Pfullendorfer Seeparkgelände, wo es rund 1000 Autos, Schlepper und Motorräder beim Oldtimertreffen zu bewundern gab.Auch am Hochrhein wurde am Wochenende kräftig gefeiert. Mit dem Fischerfest in Schwörstadt, dem Spielplatzfest in Rheinfelden, der DLRG-Beachparty in Reckingen oder dem Jazzfest in Tiengen war für jeden Geschmack etwas dabei.