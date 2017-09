Region Feste, Sport und ein bisschen Nostalgie: Alle Bilder vom Wochenende in der Region

Zahlreiche Feste, Sport und kulturelle Highlights wurden am Wochenende in der SÜDKURIER-Region geboten. Wir haben wie immer alle Bilder!

Kreis Konstanz

Bodenseekreis-Oberschwaben

Schwarzwald-Baar-Heuberg

Linzgau-Zollern-Alb

Hochrhein

Im Kreis Konstanz wurde am vergangenen Wochenende kräftig gefeiert. Straßenkünstler, Kunsthandwerker, Einzelhändler, Gastronomen und Vereine sorgten beim 42. Radolfzeller Altstadtfest für eine bunte Mischung an Unterhaltung, die zahlreiche Besucher anlockte. Und auch in Konstanz war einiges geboten: Sowohl beim Gassenfreitag in der Niederburg als auch beim Wollmatinger Dorffest ließen sich die Besucher auch vom teils herbstlichen Wetter nicht die Laune verderben.Im Bodenseekreis war am Wochenende für jeden Geschmack etwas dabei: Zweiradfreunde zog es zum Publikumstag der Eurobike nach Friedrichshafen, Autoliebhaber kamen beim Frühschoppen des "Engländer Stammtisch Bodensee" in Meckenbeuren auf ihre Kosten und in Bermatingen lud das Weinfest zum Feiern und Verweilen ein.Auch der Schwarzwald-Baar-Kreis lockte am Wochenende mit einem bunten Programm: In Bad Dürrheim kamen rund 4000 Besucher zum 15. Internationalen Ballonfestival, in Furtwangen wurde das 4. Bier- und Weinfest gefeiert und in Schonach luden der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Kameraden der aktiven Wehr, Altersmannschaft und Jugendfeuerwehr zum großen Volksfest ein.500 Besucher sahen sich zur Eröffnung die 32 Figuren im Schwenninger Strohpark an – die Strohbinder haben tausende Arbeitsstunden investiert und zeigen Figuren, die sich drehen, leuchten oder sogar rauchen. Eine große dreitägige Herbstparty mit Dirndl und Lederhose, guter Stimmungsmusik und Weihung der neuen Feuerwehrfahne gab es dagegen beim Oktoberfest der Trachtenkapelle Hausen am Andelsbach.Festlich, sportlich und nostalgisch ging es am vergangenen Wochenende am Hochrhein zu. Der Strohskulpturenwettbewerb der Gemeinde Höchenschwand, das Nostalgiefestival Hallaugia, der Wehratallauf, und das 44. Lörracher Stroßefescht sind nur einige der zahlreichen Veranstaltungen, die die Region zu bieten hatte.