Region Chilbi, Oldtimer-Treffen und Barocknacht: Alle Bilder vom Wochenende in der Region

Zahlreiche Feste, Musik und kulturelle Highlights wurden am Wochenende in der SÜDKURIER-Region geboten. Wir haben wie immer alle Bilder!

Kreis Konstanz

Bodenseekreis-Oberschwaben

Schwarzwald-Baar-Heuberg

Linzgau-Zollern-Alb

Hochrhein

Stimmungsvoll war es am vergangenen Wichenende beim Staader Hafenfest. Beim Dîner en Blanc feierten und speisten am Samstag 600 Radolfzeller zur Feier des Stadtjubiläums erstmalig ganz in weiß. In Ludwigshafen standen der Samstag und Sonntag ganz im Zeichen des Autos: Zum 29. Mal wurde das internationale Oldtimertreffen des MSC Sernatingen ausgerichtet - zahlreiche Besucher durften bei heiterem Himmel mehr als 750 ausgestellte Exemplare bestaunen.Auch im Bodenseekreis war am Wochenende einiges geboten: Während der Freitagabend auf dem Meckenbeurener Weinfest noch ganz im Zeichen der Blasmusik stand, ging es am Samstagabend mit Rock- und Popmusik zünftig weiter. Auch auf dem Kippenhausener Dorffest herrschte das Wochenende über beste Laune.Bei der 6. Löffinger Kulturnacht bewies sich aufs Neue die kulturelle Vielfalt der Stadt im Herzen der Baar. Musikfans kamen in Donaueschingen auf ihre Kosten - dort waren die Besucher der Musiknacht begeistert von der Vielfalt des Programms und feierten auf dem Alten Festplatz und in vielen Kneipen.Erstmals sind beim Reitturnier des Reit- und Fahrvereins Pfullendorf knapp 2000 Reiter an den Start gegangen. Das 47. Reitturnier bot Reitbegeisterten jeder Altersklasse von Freitag bis Sonntag ein spannendes Programm. Am Samstagabend konnten die Meßkirchener bei der Langen Barocknacht in eine vollkommen andere Welt eintauchen. Der Ort wurde mit Tanz, Musik und Schmaus ordentlich aufgemischt.Ein Highlight am Hochrhein war die 549. Waldshuter Chilbi. Das ganze Wochenende lang wurde das Heimatfest mit Musik, Theater und einem großen Umzug am Sonntagnachmittag gefeiert. Ein Höhepunkt für das Rheinfelder Kulturjahr ist stets das internationale Straßentheaterfestival "Brückensensationen", das dieses Wochenende rund um die alte Rheinbrücke stattfand.