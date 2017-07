vor 6 Stunden SK Vorarlberg Wiederbelebtes Kind nach Badeunfall in Klinik

Zwei Badeunfälle haben sich am Samstag im Bereich der Mündung der Bregenzer Ache ereignet. Betroffen waren ein vierjähriges sowie ein dreijähriges Kind. Das dreijährige Kind musste wiederbelebt werden, wurde in die Klinik nach Innsbruck geflogen und ist in kritischem Zustand, wie aus einer Mitteilung der Landespolizeidirektion Vorarlberg hervorgeht.