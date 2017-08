Wasserleiche ist identifiziert

Der Tote, der am Dienstag bei Bregenz aus dem Bodensee geborgen wurde, konnte jetzt identifiziert werden.

Bregenz – Es handelt sich nach Angaben der Polizei um einen 68-jährigen Mann, der in Bregenz gelebt hat. Der Mann war seit Montag vermisst worden. Die Obduktion ergab keine Anzeichen auf Fremdverschulden. Beamte der Seepolizei Hard hatten den Toten am Dienstag bei Bregenz in der Nähe des Radwegs nach Lindau aus dem Bodensee geborgen. Ein Passant hatte kurz nach 12 Uhr eine im Wasser treibende Person gemeldet.