vor 8 Stunden SK Vorarlberg Tödlicher Arbeitsunfall: Mann in Baugrube gefallen

Ein 31-jähriger Bauarbeiter ist am Dienstagmorgen nach einem Sturz in eine Baugrube gestorben. Der Arbeitsunfall hat sich laut Mitteilung der Landespolizeidirektion Vorarlberg in Schnepfau ereignet.