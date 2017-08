Bregenz Räuber verletzt Opfer mit Messer

Drei Unbekannte haben in Bregenz/Vorarlberg einen 41-jährigen Mann überfallen.

Der Überfall ist laut Mitteilung der Landespolizeidirektion Vorarlberg in der Nacht zum Sonntag gegen 2 Uhr passiert. Bei der Fußgängerunterführung zwischen Seeanlagen und einer Disko sind dem 41-Jährigen die genannten drei Männer entgegengekommen. Einer der Unbekannten hatte ein Messer dabei und forderte von dem Mann erst Geld, dann sein Handy, was das Opfer beides nicht herausgeben wollte. Einer der drei Räuber versetzte dem 41-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht. Der 41-Jährige wehrte sich und wurde mit dem Messer durch mehrere Stiche und Schnitte leicht verletzt. Die Unbekannten flüchteten ohne Beute in Richtung Bregenz Innenstadt. Eine Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.