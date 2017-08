Kreis Konstanz Polizei hat toten Mann identifiziert

Bei dem Mann, der am Dienstag vor Bregenz aus dem Bodensee geborgen wurde, handelt es sich um einen 68-Jährigen aus Bregenz.

Die Vorarlberger Polizei hat den Toten aus dem Bodensee identifiziert. Bei dem Mann war, der am Dienstag leblos im Wasser treibend vor dem Bregenzer Ufer entdeckt worden war, handelt es sich um einen 68-Jährigen Bregenzer. Er war am Montag als vermisst gemeldet worden. Die Polizei geht davon aus, dass der 68-jährige ertrunken ist. Anzeichen für ein Fremdverschulden gebe es nicht, so hieß es.