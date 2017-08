Motoraussetzer: Pilot muss Flugzeug notlanden

Ein Pilot musste seine mit drei Passagieren besetzte Maschine am Samstag nach Motoraussetzern in einer Wiese notlanden. Dies geht aus einer Mitteilung der Landespolizeidirektion Vorarlberg hervor.

Ein in Laterns wohnhafter Pilot flog am Samstag mit einer einmotorigen Maschine und drei Fluggästen von Hohenems über München nach Schärding/Oberösterreich und nach der Mittagspause retour über Innsbruck, Arlberg nach Hohenems. Während des Rückflugs auf Höhe Arlberg gab es einen ersten kurzen Motoraussetzer. Auf Höhe Rankweil gab es einen weiteren kurzen Motoraussetzer, worüber der Pilot die Flugsicherung beim Flugplatz Hohenems informierte. In Hohenems setzte der Motor ganz aus, weshalb der Pilot aus Sicherheitsgründen vorzeitig auf einer Wiese landen musste, die etwa 400 Meter südlich des Flugfeldes gelegen ist. Laut Polizei war die Landung mustergültig. Alle blieben unverletzt, das Flugzeug unbeschädigt. Es entstand auch kein Flurschaden.