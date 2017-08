Geisterfahrer im Pfändertunnel: Autofahrer wendet mitten in der Röhre

Ein 82 Jahre alter Fahrer aus der Schweiz hat mit seinem Auto in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 3.30 Uhr im Pfändertunnel umgedreht. Der Tunnel wurde sofort gesperrt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Der Mann war nach Angaben der Autobahnpolizeiinspektion Dornbirn in Richtung Deutschland unterwegs, als er sein Fahrzeug mitten in der Röhre wendete, um in Richtung Tirol weiterzufahren. Die für die österreichische Autobahn zuständige Asfinag reagierte rasch und veranlasste die sofortige Sperrung des Tunnels, so die Polizei. Der Geisterfahrer wurde anschließend vor dem ebenfalls gesperrten City-Tunnel von der Polizei angehalten und kontrolliert. Ein Alkoholtest verlief negativ. Der Fahrer gab bei der Polizei als Grund für das riskante Manöver an, dass er aus Ungarn gekommen sei und eigentlich weiter in die Schweiz reisen wollte.