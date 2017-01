Vorarlberg Autofahrer erleidet Herzinfarkt in Pfändertunnel

Nach einem Herzinfarkt hat ein 61-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr im Pfändertunnel die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Das Auto des 61-Jährigen, der in Fahrtrichtung Deutschland unterwegs war, berührte den Randstein an der rechten Spur und schleuderte über die Überholspur, ebenfalls gegen den Randstein. Wie die Vorarlberger Polizei weiter berichtet, konnte ein nachfolgender Fahrer sein Auto noch rechtzeitig zum Stillstand bringen und einen Notruf absetzen. Der 61-Jährige wurde nach der medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand kein Schaden. Aufgrund der Tunnelsperre kam es auf der A14 zu einem Rückstau von rund zehn Kilometern.