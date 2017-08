Vorarlberg 14-Jährige stirbt nach Alpinunfall

Eine Schweizerin ist rückwärts rund 18 Meter in die Tiefe gestürzt, als sie sich gegen ein Holzgeländer lehnte, das brach. Dies geht aus einer Mitteilung der Landespolizeidirektion Vorarlberg hervor. Die Jugendliche erlag später ihren Verletzungen.

Eine 14-jährige Schweizerin war zusammen mit ihrer Familie auf dem Wanderweg Bannwaldbrücke im Silbertal zu Fuß unterwegs. Im Bereich Hell, rund 35 Meter vor dem Teufelsbachwasserfall blieb die Familie kurz stehen. Das Mädchen lehnte sich mit dem Rücken an ein Holzgeländer, welches brach. Das Mädchen fiel rücklings eine rund 18 Meter hohe, felsdurchsetzte Böschung hinunter in den Litzbach. Der Vater kletterte zur Unfallstelle und barg seine schwer verletzte Tochter aus dem Bach. Die bewusstlose Jugendliche wurde vom alarmierten Notarzt reanimiert und mittels Tau mit einem Rettungshubschrauber geborgen und ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Das Mädchen starb im Krankenhaus an den Folgen der schweren Verletzungen.