Ortenaukreis Herbstliche Genüsse

Landfrauentag und Pilztag im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof am kommenden Wochenende

Am ersten Septemberwochenende hält das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach ein frühherbstliches Programm für seine Besucher bereit. „Die Landfrauen verköstigen die Gäste am Samstag mit herbstlichen Leckereien, am Sonntag dreht sich alles um das Thema Pilze“, kündigt das Museum an. Zwetschgenkuchen, Zwetschgen mit Quark und anderes mehr bereiten die Landfrauen des Landfrauenvereins Welschensteinach am Samstag, 5. September, von 11 bis 17 Uhr im Freilichtmuseum zu. „Außerdem gibt es frisches Brot aus dem Holzbackofen. Alle Spezialitäten können von den Besuchern verköstigt werden“, so die Vorschau. Beim Sommerferienprogramm haben die kleinen Museumsgäste zwischen 11 und 16 Uhr die Möglichkeit, Hefte zu binden. In den bunt gestalteten, einzigartigen Werken ist viel Platz für Notizen und Gedanken.

Alle, die ihr Wissen über Pilze auffrischen und erweitern wollen, heißt das Freilichtmuseum am Sonntag, 6. September, willkommen. Um 11 Uhr referiert Karin Pätzold aus Hornberg über das Thema „Pilze – Geheimnisvolle Kräfte im Verborgenen“. Dabei informiert die Expertin über Speisepilze und deren Verwendung. Kleine Holzhandwerker haben beim Sommerferienprogramm von 11 bis 16 Uhr die Gelegenheit, zu werkeln. Weiteren dürfen sich die Besucher von 11 bis 17 Uhr auf Handwerksvorführungen freuen.