Ortenaukreis Fest für Familien im Freilichtmuseum

Umfangreiches Programm am 29. und 30. August in Gutach

Am letzten Augustwochenende ist das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach wieder fest in Kinderhand. Als Höhepunkt des Sommerferienprogramms und passend zum Jahresthema Wald heißt das Museum die Besucher am Samstag und am Sonntag, 29. und 30. August, zum großen Wald- und Wiesenfest für Familien willkommen, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Besucher können sich an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr an altem Handwerk versuchen. Ob Wäsche waschen, Holzbearbeitung, filzen oder Seile machen, für jeden soll etwas dabei sein. In der Museumswerkstatt wird ebenfalls gewerkelt. „Eine gehörige Portion Spaß versprechen auch die vielen alten Kinderspiele wie Schubkarren-Rennen oder Sackhüpfen auf der Wiese vor dem Falkenhof“, so das Museum weiter.

Für alle kleinen Detektive bietet das Freilichtmuseum am Samstag und am Sonntag, jeweils um 14 Uhr, eine Rätselführung an. Bei einem Geländerundgang dürfen die Kinder raten, welche der kuriosen Geschichten zu den alten Häusern und dem früheren Leben auf dem Land der Wahrheit entsprechen und welche erfunden sind.

Darüber hinaus haben die Besucher an beiden Tagen zwischen 11 und 17 Uhr die Gelegenheit, das Freilichtmuseum während einer Kutschfahrt mit Schwarzwälder Füchsen kennenzulernen. Aber nicht nur Pferde, sondern auch viele weitere Tiere wie Schafe, Ziegen, Kühe und Hühner sind auf dem Gelände zu bestaunen.

Wer sich selbst in den Sattel schwingen möchte, kommt am Sonntag, 30. August, von 13 bis 16 Uhr beim Ponyreiten auf seine Kosten. Ebenfalls am Sonntag führt die Kindertrachtentanzgruppe der Kurrende Kirnbach um 11.30 Uhr traditionelle Tänze vor. Außerdem ist um 12.30 Uhr Marco Pereira aus Oberwolfach mit seinen Gitarrenkids zu Gast. Jeweils um 13.30 Uhr, 14.30 Uhr und 15.30 Uhr dürfen sich Groß und Klein auf das Theaterstück „Der dicke, fette Pfannkuchen“ des Puppentheaters Tannenspitz freuen. Ferner präsentieren zahlreiche Handwerker ihre traditionelle Arbeit.

