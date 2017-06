Lindau Tötungsdelikt in Lindau: Tatverdächtiger wird im In- und Ausland gesucht

Tötungsdelikt in Lindau: Tatverdächtiger wird im In- und Ausland gesucht

Die 22-jährige Frau aus Lindau-Weißensberg, die vergangene Woche einer Gewalttat zum Opfer gefallen ist, wurde am Montag beerdigt. Ein 34-jähriger Tatverdächtiger wird nach Angaben der Polizei gesucht.

Lindau (hog) Genau eine Woche, nachdem eine 22-jährige Frau aus der Lindauer Nachbargemeinde Weißensberg am vergangenen Montag in ihrer Wohnung gewaltsam zu Tode gekommen ist, ist es der Polizei gelungen, einen dringend Tatverdächtigen zu ermitteln. Während die junge Frau in Lindau am Montag unter großer Anteilnahme beerdigt wurde, teilte das zuständige Polizeipräsidium in Kempten mit, dass ein 34-jähriger Mann wegen des dringenden Tatverdachts gesucht wird. „Der Mann ist bei der Polizei kein Unbekannter“, stellte Polizeisprecher Christian Eckel im Gespräch mit dem SÜDKURIER fest.

Die Beamten gehen davon aus, dass sich der Mann aus dem Landkreis Lindau inzwischen nicht mehr in Deutschland aufhalten dürfte. Ein Haftbefehl gegen ihn wurde vom Amtsgericht Kempten erlassen, nach dem Mann wird im In- und Ausland mit Hochdruck gesucht. Derzeit kann die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben zu tatrelevanten Gegenständen machen und weiß auch noch nichts Näheres über den genauen Tathergang.

Inwieweit der dringend Tatverdächtige der 22-Jährigen bekannt war, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Fest steht jedoch, dass er eine persönliche Beziehung zu einer anderen Person in dem Mehrfamilienhaus in Lindau-Weißensberg hatte. Daher kannten sich der Tatverdächtige und die junge Frau nach Angaben der Polizei zumindest flüchtig.