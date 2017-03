Bregenz Nicht weniger als die Rettung der Welt  Weltzukunftsrat tagt in Bregenz

Die Mitglieder des Weltzukunftsrats sind noch bis Sonntag in Bregenz. Sie kämpfen gegen das Nichtstun in globalen Krisen und veröffentlichen politische Vorschläge.

Voraus in die Zukunft – so könnte der Untertitel der zehnten Tagung des World Future Council (Weltzukunftsrat) lauten. Denn: Die 50 Experten, rund um Gründer Jakob von Uexküll, aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur haben den hohen Anspruch, aktiv an der Rettung und Gestaltung der Zukunft mitzuarbeiten. Darum tagen sie noch bis zum morgigen Sonntag im Bregenzer Festspielhaus.

Auch wenn der Anspruch, den sich die Mitglieder des Weltzukunftsrates gesetzt haben, nämlich die Welt auf lange Sicht hinaus positiv zu beeinflussen und zu verändern, fast unmöglich klingt, sie alle strahlen trotz vieler, prekär und hoffnungslos erscheinender Situationen weltweit puren Optimismus aus. Darum ist sich Jakob von Uexküll, Gründer des Right-Livelihood-Awards, besser bekannt als Alternativer Nobelpreis sicher: „Unser größtes Versagen besteht nicht im Klimawandel oder anderen globalen Krisen, sondern darin, dass wir nicht angemessen reagieren, obwohl viele Lösungen vorhanden sind.“ Deshalb bezeichnet sich Uexküll gerne als „Possibilist“, da er in seiner täglichen Arbeit sehe, was möglich sei.

Bei der hochkarätig besetzten Tagung, die zum ersten Mal in Bregenz stattfindet, stehen vier thematische Schwerpunkte auf der Agenda: Klima, Frieden und Abrüstung, Kinderechte sowie nachhaltige Landwirtschaft und das Verhindern der Ausbreitung von Wüsten. Mit dabei ist auch als Ehrenmitglied Professor Ulrich von Weizäcker. Der Biologe war lange Mitglied im Deutschen Bundestag und ist Ko-Präsident des Club-of-Rome. Von Weizäcker fordert deutlich höhere Ausgaben für den Ausbau erneuerbarer Energien und steht der derzeitigen amerikanischen Regierung mit großer Skepsis gegenüber.

„Ich bin sehr enttäuscht darüber, dass Trump alle Klimaverpflichtungen in den Papierkorb tritt und vernichtet“, entrüstet sich von Weizäcker. Es gäbe aber auch viele Städte und Gemeinden, die zeigen, dass ein Umstieg auf erneuerbare Energien nur eine Frage des politischen Willens sei.

Auma Obama, Kinderrechtsexpertin und Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, setzt sich im WFC (Weltzukunftsrat) und mit ihrer Stiftung Sauti Kuu Foundation für die Selbstbestimmung und die Rechte von Kindern und Jugendlichen ein. „Ich bin davon überzeugt, dass Kinder eine Stimme haben müssen. Alle Staaten haben versprochen, Kinderechte umzusetzen. Es liegt an uns, für die Umsetzung zu sorgen“, so Obama. Leider seien, so ihre Erkenntnis, immer noch sehr viele Staaten zögerlich, Kinder in wichtige Entscheidungen, die sie und ihre Zukunft betreffen, mit einzubinden. Die Ratsmitglieder werden am Sonntag neben den Ergebnissen ihrer Arbeitstagung auch die Bregenzer Deklaration veröffentlichen.

Sitz des World Future Councils ist Hamburg. Die 50 Ratsmitglieder kommen aus vielen verschiedenen Ländern und arbeiten ehrenamtlich und treffen sich einmal jährlich.