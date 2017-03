Lindau Mord an einem 76-Jährigen: Zweiter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Mord an einem 76-Jährigen: Zweiter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Nach dem Mord an einem 76-jährigen Rentner in der Nacht von 8. auf 9. März im Lindauer Stadtteil Zech konnte ein weiterer Tatverdächtiger festgenommen werden.

Wie die Polizei mitteilt, hatten Spuren die Beamten von Lindau in den Alb-Donau-Kreis geführt. Aus diesem Grund wurde auch die Ulmer Kriminalpolizei mit eingebunden. Gemeinsam befragten die Beamten Anwohner in Ehingen nach Bettlern oder Obdachlosen, die ihnen womöglich in der ersten Märzwoche aufgefallen waren. "Diese Fragestellung war für die Soko sehr gewinnbringend", berichtet die Polizei. Sie führte zu einer Bettlergruppe, die den Ermittlern bereits bekannt war: Beamte der Schleierfahndung Lindau hatten sie vor einiger Zeit in der Nähe des Tatortes kontrolliert.

Ein 36-jähriger Mann aus dieser Gruppe wurde identifiziert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kempten erließ die Ermittlungsrichterin wegen des dringenden Tatverdachts einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn. Und am vergangenen Samstag konnte er auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Ulm schließlich festgenommen werden. Tags darauf wurde er der Ermittlungsrichterin vorgeführt und befindet sich zwischenzeitlich in einer Justizvollzugsanstalt. Ob die restlichen Personen aus der Gruppe mit der Tat in Lindau in Verbindung gebracht werden können, ist nach Angaben der Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen. Noch immer in Untersuchungshaft befindet sich ein 47-jähriger Wohnsitzloser, der bereits am 9. März in Lindau festgenommen wurde. Gegen ihn besteht weiter der Verdacht, am Tötungsdelikt beteiligt gewesen zu sein, teilt die Polizei mit. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bei Löscharbeiten auf den 76-Jährigen gestoßen. Eine Obduktion hatte anschließend den gewaltsamen Tod des Hausbewohners zutage gebracht.