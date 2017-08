Lindau Lindau denkt um: 600 Wohnungen statt 660 öffentlicher Parkplätze

Die Hintere Insel in Lindau soll komplett umgebaut werden. Dort, wo jetzt 660 Autos und Busse parken, wird im Jahr 2021 die kleine Landesgartenschau „Natur in Lindau 2021“ stattfinden.

Lindau – Lange Staus und Warteschlangen von und auf die sogenannte Westliche Insel sollen in Lindau schon bald der Vergangenheit angehören. Dort, wo jetzt 660 Autos und Busse parken, wird im Jahr 2021 die kleine Landesgartenschau „Natur in Lindau 2021“ stattfinden und danach werden auf der gesamten Westlichen Insel Wohnungen für rund 1400 Menschen im Laufe von zehn Jahren entstehen. Jetzt wurden die preisgekrönten Entwürfe für die städtebauliche Entwicklung vorgestellt.

Nach Angaben von Ralph Kulak, Stadtplaner und Mitglied im Fachpreisgericht, war die Aufgabe, die sich den Architektur- und Städteplanungsbüros stellte, eine ganz besondere. Denn: „In Lindau soll nicht nur eine neue Stadt erfunden werden, sondern vorher auf dem Gelände eine Gartenschau durchgeführt werden“, erklärte er bei der Präsentation der Siegerentwürfe im Lindauer Stadtmuseum. Mit dem ersten Preis wurde das Berliner Büro Loidl und Wessendorf ausgezeichnet, auch wenn Kulak und seine Kollegen derzeit noch Nachbesserungsbedarf bei den Entwürfen für die Gartenschau sehen. Wer von den drei ausgezeichneten Architekturbüros dann in Lindau bauen darf, wird letztendlich wohl eine Kostenfrage sein. Der genaue städtebauliche Plan soll bis Ende des Jahres 2018 vorliegen, so die Absprachen mit der Bahn, da auch frei werdende Bahnflächen durch die Verlagerung des Bahnhofs genutzt werden.

Doch bis die ersten Bagger kommen, freuen sich die Verantwortlichen der Stadt Lindau auf die Gartenschau im Jahr 2021. Danach sollen ohne hohe Rückbaukosten auf dem insgesamt 17 Hektar großen Gelände Wohnungen für Familien und keine Zweit- und Ferienwohnungen, so der Wunsch der Stadt Lindau in drei – bis fünfgeschossigen Häusern mit viel Grün und Tiefgaragen entstehen. Nach Angaben von Lindaus Oberbürgermeister Gerhard Ecker ist auch ein großer Bürgerpark geplant, wie ihn sich viele Lindauer gewünscht haben. „Im Siegerentwurf finden sich viele Bürgeranregungen wieder“, so Ecker. Der Park soll bei der Luitpoldkaserne bis zu 140 Meter breit sein und auch weiterhin für unterschiedliche Veranstaltungen genutzt werden können.

Stolz ist Jurymitglied Ralph Kulak auch auf die Tatsache, dass das gesamte neue Wohnquartier nicht nur endlich den städtebaulichen Übergang von der bislang durch Bahngleise isolierten Hinteren Insel zum historischen Stadtkern Lindaus ermöglicht, sondern auch darauf, dass es so gut wie keinen Autoverkehr in diesem Bereich der Insel geben wird. Kontrovers diskutiert wird in Lindau allerdings die Frage, wo und vor allen Dingen wann die Stadt für einen Ersatzparkplatz oder ein neues Parkhaus sorgen will.

Fest steht aber schon jetzt, dass es in diesem Teil der Insel weiterhin viele freie Grünflächen geben wird und einen besseren Zugang zum Baden im See. Unangetastet bleibt nach Auskunft der Verantwortlichen auch die große Rasenfläche hinter der historischen Luitpoldkaserne und die große Freifläche vor der Schönheitsklink.

Entwürfe und Gartenschau

Die Entwürfe für die Hintere Insel sind im Rahmen einer Ausstellung in zu sehen. Die Ausstellung im Lindauer Stadtmuseum ist jeweils von Freitag bis Samstag vom 18. bis 20, und 25. bis 27. November, sowie vom 2. bis zum 4. Dezember geöffnet. Die Öffnungszeiten sind an den Freitagen 14 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Die Landesgartenschau wird im Jahr 2021 stattfinden, das Land Bayern bezuschusst diese mit 1,5 Millionen Euro, weitere rund 1,5 Millionen muss die Stadt aufwenden. Nach der Landesgartenschau ist geplant, im Laufe von zehn Jahren Wohnraum für 1400 Menschen in rund 600 Wohneinheiten zu bauen. (hog)