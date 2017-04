Lindau Kontrolle: 61-Jähriger muss nach 20 Jahren wieder ins Gefängnis

Beamte der Bundespolizei haben einen 61-Jährigen in Lindau festgenommen. Vor mehr als 20 Jahren war der damalige Drogendealer zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Er sitzt nun wieder hinter Gittern, wie aus einer Mitteilung der Bundespolizeiinspektion Rosenheim hervorgeht.

Bundespolizisten kontrollierten am Montag in den frühen Morgenstunden in Lindau die Fahrgäste eines Reisebusses, der von Rom nach Frankfurt/Main unterwegs war. Bei Überprüfung der Personalien eines 61-Jährigen schlug der Fahndungscomputer Alarm. 1995 war der Mann wegen Drogenhandels vom Landgericht Oldenburg zu einer Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt worden.

Nachdem der Mann damals den Großteil der Strafe abgesessen hatte, wurde er in sein Heimatland zurückgeschickt. Zuvor war er darüber belehrt worden, dass bei erneuter Einreise nach Deutschland die restlichen 694 Tage Freiheitsstrafe fällig werden würden. Das hatte der 61-Jährige, der mittlerweile in Italien lebt, offenbar vergessen. Als Grund für seine Reise in die Bundesrepublik gab er an, er habe über seinen Anwalt ein Daueraufenthaltsrecht in Deutschland beantragt. Hierzu sei er ins Land gekommen, um noch einige Details mit seinem Rechtsbeistand zu klären.

Der Festgenommene bleibt nun zwar für knapp zwei Jahre in Deutschland, er wird diese Zeit allerdings hinter Gefängnismauern verbringen müssen. Die Bundespolizisten nahmen den gesuchten Mann fest und lieferten ihn in die Justizvollzugsanstalt Kempten ein.