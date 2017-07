vor 8 Stunden Susanne Hogl Bodenseekreis Inselhallen-Parkhaus wird verspätet eröffnet

Nach knapp zwei Jahren Bauzeit und etlichen Verzögerungen wird am heutigen Freitag das Parkhaus neben der Inselhalle in Lindau dem Verkehr übergeben. Am Inseleingang gibt es damit 398 Stellplätze mehr, die Baukosten betrugen rund 9 Millionen Euro.