Lindau Inselhalle und Parkhaus teurer und später fertig

Die Bauarbeiten auf der Insel Lindau verzögern sich. Das neue Parkhaus kann erst ab Juli genutzt werden, die neue Inselhalle ab Herbst. Insgesamt steigen die Baukosten von ursprünglich 40 Millionen auf 53,1 Millionen Euro.

Lindau – Im Juli wird das neue Parkhaus mit knapp 400 Stellplätzen auf der Lindauer Insel gleich neben der Inselhalle fertig sein. Ursprünglich sollte es ab Dezember 2016 genutzt werden können. Die Stadt hatte ursprünglich mit Gesamtbaukosten von rund 40 Millionen Euro für Halle und Parkhaus gerechnet. Derzeit liegen die Prognosen bei 53,1 Millionen Euro, im Vorjahr waren sie noch bei 49,3 Millionen Euro. Der Freistaat Bayern unterstützt das Bauprojekt mit 25,8 Millionen Euro.

Wenn alles wie geplant gelaufen wäre, hätten die Nobelpreisträger bereits in der komplett umgebauten und sanierten Inselhalle tagen können. Doch sowohl das Treffen der Chemiker im Juni, als auch das der Wirtschaftspreisträger im August muss erneut im Stadttheater stattfinden. Abgerückt sind die Verantwortlichen der Stadt von der Idee, wenigstens zwei Geschosse des Parkhauses zum Saisonstart vorab zu öffnen. Als Gründe nannte Oberbürgermeister Gerhard Ecker: „Wir haben Kosten und Risiken seriös abgewogen und sind zu dem Schluss gekommen, dass es vernünftiger ist, auf dieses Experiment zu verzichten. Zumal dieses Vorgehen auch die Gefahr von Baumängeln mit sich gebracht hätte.“ Nach wie vor optimistisch ist Carsten Holz, Geschäftsführer Lindau Tourismus und Kongress: „Wir versuchen nach wie vor, dass die unteren beiden Geschosses des Parkhauses vorher benutzbar sein werden.“

Um die ohnehin angespannte Parkplatzsituation in Lindau zu entlasten, werden nach Angaben der Stadt bis zur Parkhauseröffnung Shuttle-Busse die Besucher auf die Insel bringen. Auf der Insel selbst bleiben extra ausgewiesene Stellplätze bis Juli erhalten. Die Gründe, warum die Inselhalle knapp 4 Millionen Euro teuer, auch das Parkhaus teurer wird als geplant, sind vielfältig: So hatten zunächst ein Bürgerentscheid und eine Klage den Baubeginn verzögert. Dann rollten zwar die Bagger, doch bereits beim Abbruch des Schlauchturms kam es zu deutlichen Verzögerungen. Die Betonplatte, auf der Teile der Halle ruhen, erwies sich als deutlich dicker, als in den Plänen eingetragen. Damit kostete deren Beseitigung zusätzlich Zeit und Geld: 250 000 Euro mehr als geplant.

Hinzu kam, dass das Erdreich deutlich stärker belastet war, als man dies bei vorherigen Erprobungen festgestellt hatte. Deshalb konnte es nicht so schnell entsorgt werden wie geplant, denn Deponieraum für belastetes Erdreich ist rar und teuer. Damit kam eine weitere Million Euro Kosten dazu. Auch auf dem Gelände, wo derzeit das Parkhaus gebaut wird, ist das Erdreich deutlich höher belastet, als dies bei Probebohrungen festgestellt worden war. Außerdem waren Arbeiter von der benachbarten Parkhausbaustelle zur Inselhalle abgezogen worden, damit wenigstens die Inselhalle für die Tagung der Nobelpreisträger im Juni fertig wird.

Für weitere Verzögerungen sorgten Beschwerden und Klagen aus der Nachbarschaft. So musste die Stadt für deutlich teureren Lärmschutz einstehen, dies sorgte auch für weitere Verzögerungen im Bauablauf. „Nachdem unser ursprünglicher Zeitplan ohnehin schon sehr ambitioniert war, ist nun das Risiko zu groß, als dass wir am Fertigstellungstermin zur Nobelpreisträgertagung 2017 festhalten könnten“, hatte Gerhard Ecker bereits im Oktober erklärt.

Damit sich alle Besucher und Lindauer schon einmal vorstellen können, wie die neue Inselhalle aussehen soll, gibt es einen neuen, gezeichneten Imagefilm der Lindau Tourismus und Kongress GmbH. Er erklärt, welche vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten die neue Inselhalle zu bieten haben wird.

