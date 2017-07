Gute Aussichten für den Fernverkehr

Der Bau einer Unterführung markiert in Lindau den Beginn einer grundlegenden Erneuerung des Bahnknotens bis zum Jahr 2020

Lindau – Auch wenn es derzeit in Lindau nicht danach aussieht, als würde bald alles besser in Sachen Verkehr: Die Verantwortlichen von Stadt und Deutscher Bahn geben sich optimistisch. Doch ist Geduld gefragt: Auch wenn jetzt der Spatenstich für den Ausbau des Bahnknotens Lindau erfolgt ist und an einer Unterführung bereits gebaut wird, soll das ganze Projekt erst Ende 2020 fertig sein.

Fast 30 Jahre lang wurde diskutiert, gestritten und geklagt. Jetzt haben mit dem symbolischen Spatenstich die Arbeiten für den Ausbau des Bahnknotens Lindau begonnen. „Mit Investitionen von 130 Millionen Euro machen wir den Bahnknoten Lindau fit für die Zukunft“, erklärt Volker Hentschel, Leiter Produktion Süd bei der DB Netz. „In Lindau greifen zahlreiche Bauprojekte der Bahn ineinander. Künftig wird die Stadt mit dem Zug deutlich besser erreichbar sein. Außerdem machen wir 17 Hektar bisherige Bahnflächen für die städtebauliche Entwicklung frei“, stellt Hentschel heraus.

Bayerns Verkehrsminister Joachim Hermann stellte dazu fest: „Lindau ist einer der wichtigsten Bahnknoten im südlichen Bayern und unser Brückenkopf nach Baden-Württemberg, Vorarlberg und in die Schweiz. Der umfangreiche Ausbau wird den Zugverkehr im Bahnland Bayern attraktiver und leistungsfähiger machen.“ Konkret soll bis Ende 2020 einiges realisiert werden. Bereits im Bau ist die Unterführung, die einen der drei beschrankten Bahnübergänge von und auf die Insel ersetzen soll und deren Fertigstellung im Mai 2018 geplant ist. Die weiteren Bahnschranken werden ebenfalls durch Unterführungen ersetzt. Im Lindauer Hauptbahnhof auf der Insel hat die Bahn ein Infobüro installiert.

Wer in den kommenden Wochen mit dem Auto auf die Insel möchte, muss sich in Geduld üben, da noch bis 19. November Lindau nur über einen beschrankten Bahnübergang zu erreichen ist. Die Vollsperrungen eines Bahnübergangs sollen nach Auskunft der Stadt allerdings immer so kurz wie möglich sein.

Neben der Unterführung entsteht im Stadtteil Reutin bis Ende 2020 ein neuer barrierefreier Fernverkehrsbahnhof, den der Freistaat Bayern, die Stadt Lindau und die Deutsche Bahn gemeinsam finanzieren. Dort werden künftig alle Fernzüge und zahlreiche Regionalzüge halten. Der Inselbahnhof bleibt in leicht verkleinerter Form erhalten. Die Zugabstellanlage und die Tankstelle werden auf das Festland verlagert.

Zeitgleich soll der Ausbau der Strecke München-Lindau abgeschlossen werden, die elektrifiziert und für höhere Geschwindigkeiten bis Dezember 2020 ausgebaut wird. Die Reisezeit von Lindau nach München verkürzt sich um rund eine halbe Stunde auf 1 Stunde 50 Minuten. Ebenfalls elektrifiziert und ausgebaut wird die Südbahn von Ulm über Friedrichshafen nach Lindau.

Zeitplan

Bis Ende Mai 2018 wird an der Autounterführung am Langenweg gearbeitet. In dieser Zeit wird der Bahnübergang immer wieder voll gesperrt, wie aktuell bis 19. November. Die nächste längere Vollsperrung ist für Mitte oder Ende September 2017 bis Mai 2018 geplant.

Bis Dezember 2020 sollen der Umbau Inselbahnhofs und die Elektrifizierung der Strecke Lindau-München und die der Südbahn nach Ulm abgeschlossen sein.

Am Lindauer Bahnhof hat die Bahn ein Infobüro eröffnet, in dem Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Bahnausbau stattfinden sollen. Außerdem ist das Büro als Anlaufstelle für Interessierte gedacht.

Informationen im Internet:

Was wird in Lindau wann gebaut und realisiert?

Kein Zugverkehr findet vom 4.9.2017-10.9.2017

Bereits jetzt, am kommenden Wochenende werden einige Züge ausfallen und durch einen Schienenersatz verkehr ersetzt werden IC-reisende müssen Umwege in Kauf nehmen. Laut Bahnsprecher Michael-Ernst Schmidt, habe man diese ausfälle bewusst auf ein Wochenende mit anschließendem Feiertag gelegt, da weniger Pendler und keine Schüler unterwegs seien.

Ein genauer Zeitplan, wann die Bahn mit der Fertigstellung der einzelnen Bauabschnitte rechnet, soll in den kommenden Wochen erstellt werden.

Die Stadt Lindau hat für das Großbauprojekt eine eigene Homepage erstellt: www.lindaubaut.lindau.de

Am Lindauer Hauptbahnhof hat die Bahn seit dieser Woche ein eigens Infobüro eröffnet, in dem Veranstaltungen in Zusammenhang mit dem bahnausbau stattfinden sollen, außerdem ist das Büro als Anlaufstelle für interessierte Bürger gedacht. (hog)