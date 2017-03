Lindau Gemeinderat gibt grünes Licht für Therme in Lindau

Der Lindauer Gemeinderat hat für den Bau der geplanten Therme direkt am Bodensee gestimmt. Der Flächen- und Bebauungsplan sowie die Verträge mit Investor Andreas Schauer erhielten eine Zweidrittelmehrheit. Derweil demonstrierten vor dem Rathaus rund 100 Gegner gegen das Vorhaben.

Mit großer Mehrheit hat der Lindauer Gemeinderat in einer Marathonsitzung in dieser Woche sowohl dem Flächennutzungs- und dem Bebauungsplan als auch der notariellen Unterzeichnung der Verträge zwischen der Stadt Lindau und dem Überlinger Investor Andreas Schauer zugestimmt. Vor der entscheidenden Sitzung demonstrierten vor dem Rathaus rund 100 Gegner der Therme. Nach Aussagen von Verantwortlichen der Stadt Lindau seien die Pläne für den Neubau nun bereit für die öffentliche Auslegung, die vom 18. April bis zum 19. Mai stattfinden wird. Ganz entspannt zeigte sich vor der entscheidenden Gemeinderatssitzung Investor Andreas Schauer und ließ sich auch durch die mit Plakaten und Trillerpfeifen bewaffneten Thermengegner seine gute Laune nicht verderben: „Es gab immer mal wieder Demonstrationen gegen einen Thermenbau. Man muss auch nicht dafür sein, aber eine Mehrheit akzeptieren“, so Schauer vor der Sitzung.

Das sehen die Verantwortlichen der Bürgerinitiative Eichwald anders. Allen voran Maximilian Schuff, der die Initiative erst vor wenigen Wochen ins Leben gerufen hat und dessen Ziel es ist, die Therme in der geplanten Form unter allen Umständen zu verhindern. Während der Demo wandte sich Schuff auch direkt an Lindaus Oberbürgermeister: „Herr Dr. Ecker, sie können uns weiter ignorieren, aber wir werden es aussitzen.“ Mit dem Beschluss steht dem geplanten Baubeginn im Sommer dieses Jahres fast nichts mehr im Weg. Denn: Es gab bei den Plänen noch einige Änderungen, sodass diese wiederum beim Landratsamt und der Regierung eingereicht und genehmigt werden müssen. Auch eine mögliche Klage der Thermengegner bewirkt in der Regel keine Bauverzögerung, auch wenn die Thermengegner vor dem Rathaus dies anders gesehen haben.

Im Rathaus begann dann vor voll besetzten Zuschauerplätzen die Sitzung, die den Weg für den Thermenneubau endgültig ebnen sollte. Dort, wo derzeit in einem Landschaftsschutzgebiet das sogenannte Strandbad Eichwald steht, soll, wenn jetzt alles nach Plan läuft, bis zum Herbst 2019 die neue Therme Lindau entstehen. Die Therme, mit Hallenbad, Freibecken sowie Sauna und Spabereich soll etwa 150 Meter lang und etwa zehn Meter hoch werden. Auf dem Gelände der Therme sollen aus Lärmschutzgründen an verschiedenen Stellen außerdem bis zu sieben Meter hohe Lärmschutzwände errichtet werden. Nach Angaben von Investor Andreas Schauer wird im Frühsommer mit dem notwendigen Rückbau der vorhandenen Becken und Gebäude begonnen, weshalb der Badebetrieb des Freibades bereits in dieser Saison stark eingeschränkt sein wird. Darum werden auch die Eintrittspreise gesenkt. Die Kosten für den Rückbau in Höhe von 260 000 Euro teilen sich die Stadt Lindau und Investor Schauer. Der Bau der Therme Lindau soll dann im September beginnen. Lindaus Oberbürgermeister Gerhard Ecker hofft jetzt, dass an dem Zeitplan festgehalten werden kann, auch falls die Bürgerinitiative eine Klage anstreben sollte.

Doch bis es soweit ist, dass die Bagger im Strandbad anrollen können, müssen jetzt erst einmal alle Verträge zwischen der Stadt und Andreas Schauer unterzeichnet werden und danach werden die Pläne für die Therme öffentlich ausgelegt. In dieser Zeit haben sowohl Bürger als auch Behörden und Einrichtungen wie beispielsweise der BUND die Gelegenheit, zu den Plänen Stellung zu nehmen. Der Gemeinderat müsste sich dann mit möglichen Einwänden beschäftigen. Doch da es schon eine deutliche Zweidrittelmehrheit gegeben hat, hoffen die Verantwortlichen der Stadt, dass noch vor der Sommerpause alle fälligen Satzungen beschlossen werden können. Zu dem prominentesten Thermengegnern im Gemeinderat gehört Lindaus früherer Oberbürgermeister Jürgen Müller (Lindau Initiative): „Ich bin ein Nostalgiker und finde, dass hier ein Stück Heimat und das schönste Bad am See verloren gehen. Für 6,3 Millionen hätten wir das Hallenbad Limare und das Strandbad sanieren können“, behauptet er. Gelöst ist inzwischen die Parksituation. Bislang durften alle, die mit ihren Autos ins Strandbad oder ins benachbarte Eisstadion kommen, direkt vor dem Bad im sogenannten Eichenhain parken. Dieser soll bis auf einige wenige Parkplätze autofrei werden. Da die Therme aber im Gegensatz zum Strandbad das ganze Jahr über in Betrieb sein wird und im Winter häufig auch Eishockeyspiele stattfinden, haben Experten für Spitzentage einen Bedarf für 618 Stellplätze ermittelt. Derweil ist es Investor Schauer gelungen, in unmittelbarer Nähe ein brachliegendes Bahngelände zu erwerben, um dort die notwendigen Parkplätze zu schaffen. Weitere Parkplätze sollen nach wie vor entlang der Eichwaldstraße bestehen bleiben. Wenn dann bei den Bauarbeiten alles nach Plan läuft, hofft Investor Andreas Schauer darauf, im Herbst 2019 die ersten Gäste in der Therme Lindau begrüßen zu dürfen.

Baukosten und Eintrittspreise

Nach vorläufigen Schätzungen werden in der Therme Lindau jährlich rund 280 000 Besucher erwartete. Die Eintrittspreise werden sich staffeln, da es durch den Wegfall des bisherigen Hallenbades Limare in der Therme auch ein sogenanntes Grundversorgungsbad mit Strand- und Freibad sowie ein Sport- und Familienbad geben wird, das von den Bäderbetrieben der Stadt Lindau betrieben wird und zusätzlich den Bereich mit Therme und Sauna, den die Therme Lindau GmbH von Investor Andreas Schauer betreibt. Für das Familien- und Sportbad ist ein Eintrittspreis für Erwachsene für zwei Stunden von 5,50 Euro geplant und für Kinder 3 Euro. Die Tageskarte für Erwachsene wird 9,50 Euro kosten und für Kinder 7 Euro. Der Eintritt nur ins Strandbad bleibt bei 4 Euro beziehungsweise ermäßigt bei 2 Euro. Extra bezahlt werden müssen dann jedoch der Bereich Sauna und andere Extras. Kosten soll der Neubau insgesamt rund 40 Millionen Euro. Davon bezahlt die Stadt Lindau 12,5 Millionen Euro. Das Bad wird insgesamt eine Fläche von 12 500 Quadratmetern haben mit 1800 Quadratmetern Wasserfläche.