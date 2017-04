Das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim gastiert mit Narmin Najafli, Ellen Lee, Bernhard Plagg und Jung Eun Séverine Kim an diesem Freitag um 19.30 Uhr im Stadttheater Lindau.

Am Freitag, 7. April, wird das 12. Internationale Klavierfestival junger Meister eröffnet. Den Auftakt zu diesem seit 1995 stattfindenden außergewöhnlichen Musikprojekt bildet erstmals ein Orchesterkonzert. Das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim wird um 19.30 Uhr im Lindauer Stadttheater unter der Leitung von Aurélien Bello mit drei preisgekrönten Solistinnen aus dem Kreise der jungen Meister das Klavierkonzert d-moll KV 466 von W.A. Mozart, das Konzert Nr. 1 für Klavier, Trompete und Streichorchester c-moll op. 35 von D. Schostakowitsch und das Klavierkonzert Nr. 2 f-moll op. 21 von F. Chopin aufführen.

Als erste Solistin wird die 1996 in Baku, Aserbaidschan, geborene Narmin Najafli mit dem Klavierkonzert d-moll KV 466 von Mozart zu hören sein. Narmin konnte sich bereits bei namhaften Festivals präsentieren, u.a. beim „International Rostropowitsch Festival” in Baku, dem “International Vilnius Piano Music Festival“ in Litauen, dem „Piano Pic Festival“ in Frankreich oder dem „H. Neuhaus International Festival“ in Moskau. Wie die weiteren beiden Solistinnen des Abends studiert sie derzeit in der Klasse des Dozenten des Meisterkurses des Klavierfestivals, Prof. Bernd Goetzke, an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Als zweites Werk des Abends erklingt vor der Pause das Klavierkonzert Nr. 1 von D. Schostakowitsch. Der Komponist hat hier auch für die Trompete eine solistische Rolle vorgesehen. Somit ist neben der 1998 in Cambridge, USA, geborenen Pianistin Ellen Lee auch der 1989 in Mals, Südtirol, geborene Trompeter Bernhard Plagg zu erleben. Ellen Lee trat als Solistin bereits mit zahlreichen namhaften asiatischen Orchestern wie zum Beispiel dem Philharmonischen Orchester Wuhan, den Taipei Philharmonikern, dem Kaohsiung Sinfonieorchester oder dem National Taiwan Sinfonieorchester auf.

Nach der Pause wird Jung Eun Séverine Kim die Bühne des Lindauer Stadttheaters betreten. Die 1994 in Seoul, Südkorea, geborene Pianistin übernimmt beim Klavierkonzert Nr. 2 f-moll op. 21 von F. Chopin den Part der Solistin. Sie kann bereits auf zahlreiche Konzerte in Asien und Europa verweisen. So trat sie unter anderem im Seoul Arts Center, beim International Music Festival Buxtehude, wo sie 2015 mit dem „Young Artist Award“ ausgezeichnet wurde, beim Messiaen Festival Hannover oder in der Fairlight Hall in Hastings auf.

Alle drei Solistinnen nehmen zum ersten Mal am Internationalen Klavierfestival junger Meister teil und werden auch in den öffentlichen Unterrichtsstunden im Rahmen des Festivals zu erleben sein. In der zweiten Festivalwoche gastiert die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz mit Xingyu Lu, Shaun Choo und Aaron Pilsan am 20. April im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen sowie am 22. April im Konstanzer Konzil.

Karten für das Eröffnungskonzert im Stadttheater Lindau gibt es unter Telefon 08 00/9 99 17 77.