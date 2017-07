Bodenseekreis Endspurt im Lindauer Thermenstreit

Amt Sonntag können die Lindauer pro oder contra Therme abstimmen. Die Stadt ließ zwei Infoveranstaltungen der Bürgerinitiative kurzfristig verbieten. Das sorgt erneut für Wirbel in einem Streit mit vielen Facetten.

Jetzt sind es nur noch wenige Tage, bis die Lindauer am Sonntag darüber abstimmen können, ob sie dafür oder dagegen sind, dass in Lindau die größte Thermenlandschaft am Bodensee entsteht. Bis es soweit ist, bekämpfen sich Vertreter der Stadt Lindau und die Thermengegner der Bürgerinitiative Eichwald (BI) weiter.

Nun hat die Stadt trotz Zusagen zwei Infoveranstaltungen der Bürgerinitiative kurzfristig verbieten lassen. "Bei der Stadt liegen die Nerven blank. Wir sehen durch die Absagen eine Behinderung der Demokratie", erklärte BI-Sprecher Bernd Niechoj im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Vorausgegangen war dem Streit die schriftliche Ankündigung der Bürgerinitiative im Vorfeld des Bürgerentscheids und des Ratsbegehrens am kommenden Sonntag, im Laufe dieser Woche noch zwei Infoveranstaltungen abzuhalten. Eine sollte in der Freien Schule und eine im Treffpunkt Zech stattfinden – beides Gebäude, die der Stadt Lindau gehören. Die Infoveranstaltung der BI Eichwald findet nun am heutigen Donnerstag, 20. Juli, ab 19 Uhr im Gasthof Köchlin in Lindau statt.

"Für den Treffpunkt Zech hatten wir nicht nur eine Zusage, sondern bereits die Miete gezahlt – und dann kam plötzlich die Absage der Stadt. Damit ist die Stadt eindeutig vertragsbrüchig geworden", sagt BI-Sprecher Niechoj. Laut Bernd Niechoj will die Bürgerinitiative Eichwald aber auf mögliche Schadensersatzforderungen verzichten. Abgesagt wurden die beiden Termine seitens der Stadt mit der Begründung, dass es sich bei der Bürgerinitiative Eichwald um eine politische Gruppierung handle und daher laut Vertrag in den beiden Gebäuden eine Vermietung zu diesem Zweck prinzipiell untersagt sei.

Stadtsprecher Jürgen Widmer ergänzte noch, dass so ein Präzedenzfall entstehen würde und man dann auch der AfD oder Erdogan-Anhängern Raum für Veranstaltungen gewähren müsse.

Bereits im Vorfeld hatten sowohl die Stadt Lindau als auch Investor Andreas Schauer beschlossen, keine öffentlichen Infoveranstaltungen abhalten zu wollen. Einer möglichen gemeinsame Diskussion wollte sich Lindaus Oberbürgermeister Gerhard Ecker nicht stellen. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER verwies Ecker darauf, dass Lindaus Ex-OB und Stadtrat Jürgen Müller, der zu den aktivsten Thermengegnern gehört, der Stadt durch "seine Verhinderungsaktionen" schade. Weiter stelle der Oberbürgermeister fest: "Ich habe meine Kompromissversuche ihm gegenüber eingestellt. Die sachliche Diskussion findet im Stadtrat statt, nun sollen die Bürger entscheiden."

Nicht am Hick-Hack zwischen der Stadt Lindau und den Thermengegnern beteiligt sich der Überlinger Investor Andreas Schauer, der die Therme am liebsten so zeitnah wie möglich für alle Lindauer und Besucher bauen möchte. "Jeder verbindet mit dem Bad und dem Baden etwas Besonderes und anderes", sagt Schauer. "Bei einem bestehenden Bad wie dem Eichwaldbad, das seit Jahrzehnten und damit über Generationen hinweg beliebt ist und noch dazu so schön und exponiert liegt, gilt dies natürlich in besonderem Maße." Deshalb erzeugten Veränderungen ja erst einmal Verunsicherung, das sei völlig klar, fährt Schauer fort. "Gerade aus diesem Grunde haben wir sehr viel und sehr ausführlich über das bevorstehende Projekt informiert und kommuniziert. Und das ist auch richtig so."

In der Bevölkerung wird das Thema pro und contra Therme ebenfalls ausführlich diskutiert. Am Sonntag muss sich dann zeigen, ob überhaupt genug Stimmberechtigte von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen.



Der Bürgerentscheid

Die Bürger haben nun am Sonntag, 23. Juli, die Wahl: Sie können jeweils mit Ja oder Nein über Bürgerbegehren oder Ratsbegehren abstimmen. Das bedeutet im Detail: Sie stimmen mit Ja oder Nein zum "Erhalt des Strandbades Eichwald" oder zur "Therme Lindau". Als dritte Frage gibt es noch eine Stichfrage, bei der die Bürger mit Ja für die Therme oder Nein gegen die Therme stimmen können. Stimmberechtigt sind rund 20 000 Lindauer. Das Quorum liegt bei mindestens 20 Prozent der Stimmberechtigten, in Lindau also rund 4000 Stimmen. Nach Angaben der Stadt wurden bereits mehr als 2500 Briefwahlunterlagen angefordert. Der SÜDKURIER wird in seiner Montagsausgabe je nach Auszählungsdauer vom Ergebnis berichten. (hog)