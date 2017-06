Lindau Bürgerbegehren: Jetzt entscheiden die Lindauer über Therme

Während der Gemeinderat einem Bürgerbegehren geplanten Neubau eines modernen Freizeitbades mit Therme zustimmt, hält Investor Andreas Schauer es zum jetzigen Zeitpunkt für „unanständig“. „Wir haben bereits jetzt rund 7,2 Millionen Euro investiert", sagt er. Ein Bürgerentscheid wäre seiner Ansicht nach spätestens 2015 sinnvoll gewesen. Am 23. Juli haben die Lindauer jetzt die Wahl – Therme ja oder nein?

Lindau (hog) Die Lindauer können am 23. Juli bei einem Bürgerbegehren darüber abstimmen, ob sie für den Erhalt des Strandbades Eichwald in seiner jetzigen Form sind oder für den geplanten Neubau eines modernen Freizeitbades mit Therme und Saunalandschaft. Einstimmig und ohne Diskussionen stimmte der Lindauer Gemeinderat für die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens. Bis zum 23. Juli muss der Istzustand des Bades erhalten bleiben, auch sonstige Maßnahmen und Entscheidungen ruhen bis dahin.

Lindaus Oberbürgermeister Gerhard Ecker sagte am Donnerstag in einer Sondersitzung des Gemeinderats: „Da das Bürgerbegehren bei uns vergleichsweise spät eingegangen ist, war es genau zu prüfen. Wir sind aber der Auffassung, dass es zulässig ist.“ Einstimmig votierten die Räte dann auch für das Bürgerbegehren. Die Gegner der geplanten Therme, die vom Überlinger Investor Andreas Schauer gebaut werden soll, hatten es geschafft, die notwendigen Unterschriften zu sammeln. Insgesamt waren 2203 Stimmen gültig, notwendig wären rund 1600 gewesen. Die Mitglieder der Bürgerinitiative Lindau zeigten sich auch nach der Ratssitzung bestätigt und hoffen jetzt, dass am 23. Juli viele Lindauer am Bürgerentscheid teilnehmen werden.

Eine kurze Diskussion gab es unter den Gemeinderäten bei der Formulierung für das Ratsbegehren, das die Stadt Lindau dem Bürgerbegehren entgegensetzt. Beim Ratsbegehren können die Bürger dann die folgende Frage beantworten: „Sind sie dafür, dass das Strandbad Eichwald zu einem attraktiven und familienfreundlichen Sport- und Freizeitbad weiterentwickelt wird und daneben eine privat finanzierte' 'Therme Lindau' mit Wellnessbereich und vielfältiger Saunalandschaft entsteht.“ Die Fragestellung wird noch um das Wort "Hallenbad" ergänzt. Damit am 23. Juli eine eindeutige Entscheidung von den Bürgern getroffen werden kann, wird es noch eine Stichfrage geben. Falls am 23. Juli genug Thermengegner ihre Stimme abgeben sollten, bedeutet das für die Stadt keinen Vertragsbruch, auch wenn die Verträge bereits seit dem 26. April unterschrieben sind. Den Verträgen liegt die Tatsache zugrunde, dass die für die Therme notwendige Änderung des Bebauungsplanes zustande kommt. Da derzeit das Bebauungsplanungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist, konnte der Bürgerentscheid für zulässig erklärt werden.

Der Überlinger Investor Andreas Schauer fand im Gespräch mit dem SÜDKURIER deutliche Worte: „Meiner Ansicht nach wäre ein Bürgerentscheid spätestens 2015 sinnvoll gewesen. So etwas jetzt zu machen, halte ich einfach für unanständig, auch wenn es rechtlich geht, denke ich es doch, dass es sehr fraglich ist.“ Schauer ist auch der Meinung, dass diejenigen, die den Bürgerentscheid zu so einem späten Zeitpunkt initiiert haben, auch zur Kasse gebeten werden sollten. „Wir haben bereits jetzt rund 7,2 Millionen Euro investiert – der Bürgerentscheid bedeutet neben einer zeitlichen Verzögerung auch einen hohen wirtschaftlichen Verlust“, erklärte Schauer. Er kündigte auch an, kurz vor dem Bürgerentscheid noch einmal alle interessierten Bürger über die geplante Therme umfassend zu informieren, um Fragen rund um den Thermenbau klären zu können.