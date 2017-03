Lindau/Überlingen Aus dem Therme-Trio am Bodensee wird ein Quartett

Andreas Schauer aus Überlingen spricht erstmals über die neue Therme, die er in Lindau direkt am Bodensee bauen will.

Herr Schauer, 2011 haben Sie die EU-weite Ausschreibung für ein neues Bäderkonzept in Lindau gewonnen. Warum dauert die Umsetzung so lange?

Im Prinzip dauert es gar nicht lange, weil das Verfahren erst im Herbst 2014 aufgenommen wurde. Es sind also gerade einmal drei Jahre vergangen von der Ausschreibung bis zum voraussichtlichen Baubeginn im Herbst. Das wäre dann eher in Rekordzeit durchgezogen. Da kann man wirklich Danke sagen an alle beteiligten Behörden.

Was ist das Besondere an der Therme?

Der eigentliche Star der Planung und des Angebots ist die Lage, also vor allem der Bodensee. Das Besondere ist sicherlich, dass man ein riesengroßes Angebot hat – für Kinder und Jugendliche, etwas für Ruhe und Erholung Suchende bis hin zum Lifestyle-orientierten Gast, der abends in die Sauna geht oder an der Außen-Poolbar mit seinem Cocktail den Sonnenuntergang genießt.

Was hat Sie am Standort überzeugt, zumal die Bodensee-Region ja schon einige Thermen hat?

Ich halte den Standort am Eichwald für den attraktivsten am Bodensee. Es ist ein sehr bekannter Bäderstandort, den im Sommer bis zu 170 000 Gäste besuchen, auch weit aus dem Hinterland. Wir haben mehrere hundert Meter direkten Seezugang. 1,1 Millionen Einwohner mit einer überdurchschnittlich hohen Kaufkraft leben im Einzugsgebiet, also maximal 45 Autominuten von Lindau entfernt, und das mit einer ausgezeichneten Verkehrsanbindung. Da erreichen wir die Leute in Friedrichshafen, Wangen, Leutkirch, Ravensburg, Bregenz und weit in die Schweiz hinein. Dazu kommen 2,6 Millionen touristische Ankünfte pro Jahr, wovon 815 000 für uns relevant sind.

Braucht es denn am Bodensee überhaupt noch eine Therme?

Wir entwickeln uns hier am See zu einer Thermen- und Bäderlandschaft. Ich sehe die Thermen wie an einer Perlenkette aufgereiht, eine schöner als die andere. In Konstanz liebe ich die Architektur, diese kühle Schönheit in fantastischer Lage. Dann Überlingen, das sehr familienorientierte Bad mit seinem Multifunktionsangebot samt Sportbad. Meersburg mit seiner lieblichen, etwas verspielten Architektur. Lindau wird die letzte Perle in der Kette, die von der Gestaltung zurückhaltend ist, aber eine unglaubliche Fülle an Angeboten hat: über 20 Wasserbecken, elf Saunen und Dampfbäder, Gastronomieflächen von über 1000 Quadratmeter. Das wird ein touristischer Magnet und ein gutes Schlechtwetterangebot für Lindau. Ich freue mich, wenn aus dem Thermen-Trio ein Thermen-Quartett wird.

Machen Sie sich denn nicht gegenseitig Konkurrenz?

Schauen Sie sich die Besucherzahlen an: Konstanz hat über 430 000 jährlich, Überlingen zirka 330 000, Meersburg 250 000. Wir gehen für unsere Berechnungen im schlechtesten Fall von 230 000 Gästen jährlich aus, realistisch sind 280 000 und optimistisch betrachtet 370 000 Gäste, wobei wir konservativ gerechnet haben. Das Überraschende für uns war, dass im Einzugsgebiet das Gästepotenzial immer noch größer ist als das Bäderangebot. Im direkten Umfeld haben wir zudem gar keinen Wettbewerber; Meersburg ist eine dreiviertel Stunde von hier weg. Und der Centerparcs im Allgäu wird uns sogar zusätzliches Gästepotenzial bescheren, auch wenn die selbst ein Bad mit Saunen planen. Die Leute wollen trotzdem an den Bodensee.

Sie hatten 2005 ein Bäderkonzept für Friedrichshafen erstellt. Wie kam das damals eigentlich zustande?

Das wurde angeregt vom Überlinger SPD-Bürgermeister Ulrich Lutz, der zuständig war für die Therme, deren Betriebsleiter ich war. Über diese Schiene kam der damalige OB Josef Büchelmeier mit dem Wunsch auf uns zu, ein Bäderkonzept für Friedrichshafen zu machen. Aber es fehlte der politische Wille, das umzusetzen. Ich denke, man wollte damals nicht das Colani-Eicher-Projekt, das man scheitern sah, abbrechen. Aus meiner persönlichen Sicht für Friedrichshafen: Gottseidank ist es dann doch noch so früh gescheitert, dass heute keine Bauruine dort steht.

Friedrichshafen baut gerade zwei neue Bäder für rund 50 Millionen Euro. Wie schätzen Sie dieses Konzept ein?

Das Sportbad in der Stadt ist von der Erreichbarkeit und vom Leistungsangebot sicherlich sehr gut. Beim Standort Fischbach sehe ich das anders. Das sehe ich schon als vertane Chance. An dem Standort mit dem Einzugsgebiet in der Lage und mit einer Thermalquelle? Viel mehr geht ja gar nicht! Aber es erleichterte uns natürlich die Investitionsentscheidung. Denn wäre in Friedrichshafen etwas Gutes gekommen, dann hätten wird das in Lindau mit Sicherheit nicht gemacht.

Das neue Bad ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Lindau und Ihnen als Investor. Wie ist das Ganze organisiert?

Die Stadt Lindau zahlt heute pro Jahr im Schnitt 1,5 Millionen Euro als Defizitausgleich für ihre alten Bäder. Wir bauen als Generalübernehmer mit der Firma Reisch aus Bad Saulgau als Totalunternehmer das gesamte neue Bad. Die Stadt bleibt Eigentümer das Sport- und Familienbads, die Therme und Sauna sind privat. Wir sind für die Therme Besitz- und Betriebsgesellschaft. Neben dem Eigenkapital finanzieren wir das 40-Millionen-Euro-Projekt mit einem Konsortium aus öffentlich-rechtlichen Banken. Wir übernehmen also eine öffentliche Aufgabe und das Bau-, Finanzierungs- und Betriebsrisiko, und das für viele Jahre. Die Stadt bekommt am Ende ein hochattraktives Bad und zahlt dafür weniger als heute. Den Verlust des Sportbads subventionieren wir mit dem Gewinn aus dem Therme-Betrieb. Besser geht es ja eigentlich nicht für die Stadt. Dass es sich für uns am Ende trotzdem lohnen wird, davon gehen wir aus. Zudem haben wir für das gesamte Areal – also mit Eissporthalle und Strandbad – gemeinsam mit dem Stadtplanungsamt einen neuen Bebauungsplan erstellt.

Passt das neue Bad in die Landschaft?

Der Standort liegt im Landschaftsschutzgebiet und ist ökologisch sehr wertvoll. Da passt keine überthematisierte oder gar kitschige Architektur. Das Gebäude wird sich deshalb zurückhalten und in die Landschaft einschmiegen.

Wie sieht der Zeitplan aus?

Wir wollen im Sommer mit den Rückbauarbeiten beginnen. Ich gehe davon aus, dass wir mit dem Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan auch die Baugenehmigung bekommen. Geht der Bebauungsplan nach der ersten Offenlegung durch, könnte der Baubeginn im Herbst sein. Dann feiern wir im Herbst 2019 die Eröffnung.

In letzter Minute hat sich nun aber eine Bürgerinitiative gegründet, die die Therme Lindau verhindern will.

Der Stadt und uns kann wirklich keiner vorwerfen, nicht ausführlich über das Projekt informiert zu haben, und zwar von Beginn an. Wenn jetzt mit falschen Behauptungen Stimmung gemacht wird, müssen wir das zur Kenntnis nehmen. Mehr nicht.

Der Bäder-Spezialist

Nach dem Studium begann Andreas Schauer seine berufliche Tätigkeit beim Bau der Claudius Therme Köln, die er danach leitete. Für das Mediterana in Bergisch Gladbach war er von Projektstart an tätig und führte es neben dem Inhaber als zweiter Geschäftsführer. Die Liebe zur Heimat und der Architekt der Bodensee-Therme, Prof. Dr. Rudolf Wienands, führten ihn nach Überlingen. Dort war er zunächst als Bau- und Projektberater, später für die Betriebsgesellschaft der Therme als Betriebsleiter tätig. 2005 begleitete er den Privatisierungsprozess des früheren Staatsbades in Bad Oynhausen zur Bali-Therme. Heute betreibt er selbstständig mit mehreren Betriebsgesellschaften unter anderem das Liqudirom in Berlin und das größte Bad in der Schweiz, das Aquabasilea in Pratteln. 2012 öffnete die Saarland-Therme in Saarbrücken, die Andreas Schauer gebaut hat und betreibt.