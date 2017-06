Lindau 22-jährige Lindauerin fällt Verbrechen zum Opfer

Lebensgefährte findet seine Partnerin tot in ihrer Wohnung. Der Täter ist nach wie vor auf der Flucht.

Lindau (hog) Bereits am Montag ist im Lindauer Ortsteil Weißensberg eine junge Frau einer Gewalttat zum Opfer gefallen. Nach Angaben der zuständigen Polizeidirektion in Kempten wurde die Tat aus ermittlungstechnischen Gründen erst jetzt öffentlich gemacht. Der Täter ist nach wie vor auf der Flucht.

Als die 22-Jährige am Montag nach der Mittagspause nicht mehr an ihrem Arbeitsplatz in einer Lindauer Anwaltskanzlei erschienen war, verständigten die beunruhigten Mitarbeiter den Lebensgefährten der jungen Frau. Dieser fand dann seine Partnerin in ihrer Wohnung in Lindau/Weißensberg leblos vor und verständigte Polizei und Rettungskräfte. Die daraufhin angeordnete Obduktion in der Rechtsmedizin in Ulm hatte ergeben, dass die 22-Jährige an Gewalteinwirkungen gestorben ist.

Nach Angaben von Polizeisprecher Jürgen Krautwald vom Polizeipräsidium in Kempten wird derzeit unter Hochdruck in alle Richtungen ermittelt. „Wir können auch nicht ausschließen, dass sich Opfer und Täter kannten, wissen es aber nicht. Es wird auch untersucht, ob möglicherweise sexuelle Gewalteinwirkungen stattgefunden haben“, erklärte Krautwald im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Sowohl am Tatort als auch in dem Mehrfamilienhaus werden immer noch Nachbarn befragt und Zeugen gesucht, die am Montag in Weißensberg auffällige und ungewöhnliche Dinge oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Die Polizei bittet alle, die Hinweise zum Fall geben können, sich bei der Polizei in Lindau unter der Telefonnummer 0 83 82/91 00 zu melden. Zur polizeilichen Lindauer Ermittlungsgruppe gehören neben Beamten aus Lindau auch Mitglieder der Bereitschaftspolizei und der Polizei aus Kempten an.