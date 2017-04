Döttingen Zwei Schwerverletzte bei Frontalkollision

Auf der Umfahrungsstraße von Döttingen sind am Dienstag zwei Personenwagen frontal kollidiert. Beide Fahrer wurden schwer verletzt.

Frontal aufeinander gefahren sind auf der Umfahrungsstraße in Döttingen am Dienstagnachmittag zwei Personenwagen. Ein in Richtung Koblenz fahrender Volvo war aus ungeklärtem Grund auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Toyota kollidiert. Sowohl der 75 Jahre alte Volvo-Fahrer, als auch die 69-jährige Toyota-Fahrerin wurden schwer verletzt und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Toyota-Fahrerin musste von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden. An Beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. (mhe)